Dal videogioco alla serie: arriva Like a Dragon – Yakuza

Fonte foto: Prime Video

Da Resident Evil a The Witcher, passando per The Last of Us e Fallout, la lista di videogiochi diventati serie tv diventa ogni anno più lunga. All’elenco sta per aggiungersi Like a Dragon: Yakuza, nuova serie tv live-action di Prime Video basata sul popolare franchise di videogiochi. Diretta da Masaharu Take, la storia ha come protagonista Ryoma Takeuchi nel ruolo di Kazuma Kiryu. «Sono davvero onorato», ha detto l’attore in una nota stampa. «In questa serie il pubblico apprezzerà il dramma umano e il conflitto che si svolge attorno a Kazuma Kiryu».

Di cosa parla la serie Like a Dragon: Yakuza

La serie Original giapponese Like a Dragon: Yakuza racconterà le drammatiche e violente storie di alcune persone, tra cui feroci ma appassionati gangster, che vivono Kamurochō, un immaginario quartiere dei divertimenti di Tokyo.

Tra i personaggi in questione c’è anche il leggendario Kazuma Kiryu, temibile guerriero della Yakuza con un forte senso della giustizia, del dovere dell’umanità. Di lui la serie tv promette di raccontare anche alcuni aspetti inediti e relativi al suo passato: una cosa che il videogioco, uscito nel 2005, non aveva avuto modo di fare.

Con un mix tra crime, azione e dramma, la serie tv in sei episodi racconterà la vita di Kazuma Kiryu in un arco di tempo compreso tra il 1995 e il 2005, esplorandone anche infanzia, amicizie e decisioni dalle conseguenze irreparabili.

Raise your hand if you've beaten Yakuza Kiwami 🖐 If you haven't played it yet, pick it up today on PlayStation, Xbox, or Steam and experience the action-packed story of Kazuma Kiryu, the Dragon of Dojima.#Yakuza #LikeaDragon pic.twitter.com/wX1K5VOIzF — RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) June 3, 2024

Il regista Masaharu Take ha dichiarato: «Ho messo il mio cuore, la mia anima e l’esperienza che ho accumulato in oltre 35 anni in Like a Dragon: Yakuza. La passione sfrenata, il talento e le innumerevoli ore di impegno da parte dell’intero team hanno contribuito a dare vita a questa storia spettacolare sotto forma di una serie avvincente che sarà lanciata quest’anno, l’anno del drago».

Il cast di Like a Dragon: Yakuza

A parte Ryoma Takeuchi, al momento non sono stati annunciati altri componenti del cast della serie tv. Per quanto riguarda la regia, invece, Masaharu Take è affiancato da Kengo Takimoto.

I produttori esecutivi sono Erik Barmack, Roberto Grande e Joshua Long. La storia del videogioco è stata adattata per la serie tv da Sean Crouch & Yugo Nakamura e da Yasuhiro Yoshida e Kana Yamada.

Quando esce Like a Dragon: Yakuza

La serie Amazon Original Like a Dragon: Yakuza farà il suo debutto globale su Prime Video il 25 ottobre 2024. Saranno da subito disponibili i primi tre episodi, mentre le ultime tre puntate usciranno una settimana dopo, cioè il 1° novembre.