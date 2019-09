DAZN1 su Sky: come attivarlo e cosa si può vedere

20 Settembre 2019 - Dal 20 settembre è attivo su Sky il nuovo canale DAZN1, disponibile sul 209 della piattaforma satellitare. Il canale nasce grazie all’accordo sottoscritto tra Sky e DAZN e permette ai clienti del satellitare di vedere il meglio della programmazione del servizio on demand. Un accordo win-win per entrambi i player: Sky potrà trasmettere tutte le partite della Serie A, DAZN potrà far conoscere i propri contenuti a un pubblico più vasto.

Per attivare DAZN1 è necessario collegarsi all’Area Fai Da Te del proprio account Sky e seguire una procedura guidata piuttosto semplice: in poco più di cinque minuti si attiva la visione del nuovo canale. Sky ha riservato un prezzo speciale ai propri clienti: per chi è abbonato da almeno tre anni a SkySport e SkyCalcio DAZN 1 è gratis, il costo dell’abbonamento sarà pagato dall’emittente satellitare. Per tutti gli altri, il prezzo agevolato è di 7,99 euro al mese, invece di 9,99 euro. Ecco come vedere DAZN1 gratis su Sky.

Come attivare DAZN1 su Sky

Per attivare il canale DAZN1 la procedura da seguire è online. Bisogna collegarsi alla propria area Fai Da Te del sito di Sky oppure dall’applicazione.

I passaggi da seguire sono piuttosto semplici. Bisogna inserire le proprie credenziali per accedere all’account Sky. Entrare nell’area Fai Da Te, premere su Promozioni e poi su Offerta Sky-DAZN, A questo punto bisogna inserire il proprio numero di telefono per ricevere il codice promozione e un link che rimanda al sito di DAZN, dove dovremo iniziare la registrazione. Inseriti tutti i dati personali e il codice promozionale, avremo attivato la visione del canale DAZN1 gratis. Le trasmissioni iniziano il 20 settembre alle ore 12:00.

Chi ha già un account DAZN, durante la fase di registrazione dovrà inserire i dati del proprio profilo e il codice promozionale inviato da Sky. Sarà compito della piattaforma on demand cambiare il costo dell’abbonamento mensile, passando da 9,99 euro a 7,99 euro o gratis a seconda dei casi.

Cosa trasmette DAZN1

I clienti di Sky possono essere felici: su DAZN1 verranno trasmesse le tre partite di Serie A 2019 – 2020 di DAZN e due partite di Serie B. In più ci sarà il meglio della programmazione della piattaforma on demand: Linea Diletta, il programma con le interviste esclusive condotto da Diletta Leotta, la Liga Spagnola, la Ligue 1, il Mondiale di Rally, gli incontri più importanti di UFC e di boxe.

Quanto costa DAZN1

Grazie a Sky Extra, il servizio che premia i clienti fedeli di Sky, chi è abbonato da almeno tre anni a Sky Sport e Sky Calcio potrà attivare gratuitamente il canale DAZN1: sarà l’emittente satellitare a pagare l’abbonamento per noi.

Per tutti gli altri, invece, il prezzo è di 7,99 euro al mese, invece dei 9,99 euro al mese dell’abbonamento di DAZN.