Otto episodi delicati, emozionanti e divertenti che raccontano con leggerezza un tema di cui si sa poco o niente: l’autismo. È questo il tema portante della serie tv As We See It, la nuova produzione Amazon Original di Jason Katims che da oggi, venerdì 21 gennaio, è visibile su Prime Video.

La serie tv è prodotta da True Jack Productions, Universal Television, Yes Studios e Amazon Studios e si basa su un format israeliano creato da Dana Idisis e Yuval Shafferman, che sono executive producer del remake statunitense insieme a Jeni Mulein, Danna Stern e Udi Segal. Il titolo As We See It, che si può tradurre con “come la vediamo noi”, richiama il fatto che il punto di vista predominante negli episodi è quello dei tre ragazzi autistici protagonisti, di cui vengono raccontati desideri, insofferenze, difficoltà, e in definitiva, il loro sguardo sul mondo e sulle persone.

Chi sono i protagonisti di As We See It

I tre protagonisti sono tutti venticinquenni e nello spettro dell’autismo. Jack (Rick Glassman) è geniale nel lavoro ma decisamente in difficoltà sul fronte delle interazioni umane, emotive ed empatiche – una caratteristica, questa, che lo porta a comportarsi spesso in modo inappropriato, talvolta con esiti buffi e altre volte con risultati più dolorosi.

Harrison (Albert Rutecki) fatica a uscire di casa da solo, perché è turbato da rumori, luci, cani e persone. Violet (Sue Ann Pien) lavora in un fast food e desidera disperatamente stringere relazioni significative e vivere una storia d’amore.

I tre vivono insieme e sono affiancati da un’assistente, Mandy (Sosie Bacon), una sorta di tutor qualificato che passa del tempo in loro compagnia e li aiuta quando hanno bisogno.

La trama: di cosa parla As We See It

La serie racconta con leggerezza e un pizzico di umorismo, ma senza risparmiare momenti drammatici e profondamente emozionanti, la vita quotidiana di Violet, Harrison e Jack e le difficoltà che devono superare ogni giorno sia per via dell’autismo, sia per via della diffidenza e dei pregiudizi delle altre persone.

Violet, insicura e desiderosa di affetto e indipendenza, vive un rapporto conflittuale con il fratello iperprotettivo Van (Chris Pang). Jack è messo a dura prova sia dalle interazioni in ufficio sia dalla malattia del padre (Joe Mantegna), che lo costringe a fare i conti con la possibilità della sua perdita.

Harrison fatica a stringere rapporti di amicizia e, quando accade, le relazioni non sembrano destinate a durare. Anche Mandy ha un ruolo da protagonista ed è divisa tra il desiderio di restare insieme ai tre coinquilini e quello di dedicare più tempo alla propria relazione e al proprio progetto di vita.

Quando esce As We See It

Da venerdì 21 gennaio 2022, tutti gli otto episodi della serie Amazon Original sono visibili su Prime Video.

