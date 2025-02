Di cosa parla The Bondsman con Kevin Bacon

Fonte foto: Prime Video

Azione e horror si fondono nella nuova serie The Bondsman. Prodotta da Blumhouse Television e in uscita in streaming su Prime Video fra poche settimane, la novità vede Kevin Bacon come protagonista nei panni di Hub Halloran, un cacciatore di taglie assassinato che ritorna dalla morte per volere del Diavolo in persona. Non c’è da stupirsene, ma il nuovo lavoro che gli viene assegnato ha una spiccata componente demoniaca.

La trama: di cosa parla The Bondsman

La serie tv The Bondsman è stata commissionata da Prime Video nel 2023, mentre le riprese si sono svolte in Georgia (Stati Uniti) nell’aprile 2024.

Nella trama, dopo essere stato ucciso, il cacciatore di taglie Hub Halloran viene resuscitato dal Diavolo e rispedito sulla Terra con l’incarico di catturare e rimandare indietro i demoni che sono fuggiti dalla prigione dell’Inferno.

Inseguendo queste creature demoniache con l’aiuto della famiglia da cui è stato separato, Hub scoprirà in che modo i suoi peccati hanno condannato la sua anima all’Inferno. In cerca di una seconda occasione, si dedicherà in modo diverso alla vita, all’amore e alla musica country (a tal proposito, gli attori Bacon e Nettles hanno scritto alcune canzoni della serie tv).

New look at Blumhouse & Prime's new horror series #TheBondsman with Kevin Bacon. Out April 3. pic.twitter.com/A4DQnZcHck — Movie Enthusiast (@Marvlux) February 24, 2025

Le prime foto e il cast di The Bondsman

Oltre al già citato Kevin Bacon, il cast di The Bondsman include Jennifer Nettles (già vista in The Righteous Gemstones e The Exorcist), Damon Herriman (Once Upon a Time In Hollywood, Justified), Beth Grant (No Country for Old Men, Donnie Darko), Maxwell Jenkins (Arcadian, Lost in Space) e Jolene Purdy (The White Lotus, Orange is the New Black).

Kevin Bacon is back – and hunting demons. The Bondsman, a new Blumhouse thriller, premieres 3 April on Prime Video. Bacon stars as a bounty hunter resurrected by the Devil to track down escaped souls. Get ready for vengeance, country music & the supernatural! pic.twitter.com/aUTYlkeIrh — Fairlady Magazine (@FairladyMag) February 21, 2025

La serie è prodotta da Blumhouse Television (che in passato ha messo la firma su titoli come The Jinx e Sharp Objects), Marker 96 e CrimeThink Production Company. I produttori esecutivi sono Erik Oleson, che è anche showrunner, Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie e Chris McCumber per Blumhouse Television, Kevin Bacon, Paul E. Shapiro e Grainger David, che ha creato la serie tv. Erik Holmberg è co-executive producer.

The Bondsman in streaming: la data di uscita

The Bondsman è composta da otto episodi e arriva in streaming su Prime Video il 3 aprile 2025.