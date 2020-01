Digitale terrestre: quando è necessario risintonizzare i canali di Sky

30 Gennaio 2020 - A piccoli passi ci avviciniamo allo switch-off che traghetterà la televisione italiana in una nuova era. Entro il 30 giugno 2022 tutti i cittadini residenti in Italia dovranno avere un televisore o un decoder in grado di ricevere il segnale del DVB T-2, il digitale terrestre di nuova generazione che si caratterizza per una migliore qualità delle immagini e un’offerta di contenuti più vasta.

Sebbene manchino ancora più di due anni allo switch-off definitivo, i lavori per accogliere il digitale terrestre 2.0 sono già iniziati: in alcune regioni italiane si sta già liberando la banda 700MHz, quella che verrà utilizzata dal 5G per offrire una connessione dati più veloce. Le regioni interessate sono la Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio. In Sardegna i lavori sono cominciati a metà gennaio e stanno già iniziando a creare problemi: alcuni canali non sono più visibili. Molti utenti pensavano fosse un problema dei loro televisori, ma in realtà la colpa è del cambio di frequenze: per vedere la TV è necessario effettuare una semplice risintonizzazione.

Ad essere colpiti sono soprattutto i canali di Sky sul digitale terrestre: Sky Sport Serie A, Premium Stories e National Geographic, solo per fare un esempio. Ecco come risintonizzare i canali di Sky sul digitale terrestre.

Sky sul digitale terrestre: perché devi risintonizzare i canali

Sky ha pubblicato una guida sul proprio sito ufficiale nella quale comunica che in alcune regioni (Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio) ci potranno essere dei problemi con la visione dei canali. Il motivo è molto semplice: un cambio delle frequenze su cui sono ospitati i canali. Per continuare a vedere i canali basta semplicemente risintonizzare il televisore o il decoder del digitale terrestre. Molto probabilmente nei prossimi mesi sarà necessario sintonizzare i canali almeno un paio di volte.

Quando sintonizzare i canali del digitale terrestre di Sky

Sky ha anche pubblicato un documento sul proprio sito internet con tutti i comuni coinvolti e il periodo in cui sarà necessario effettuare la risintonizzazione dei canali. Nella maggior parte dei casi il periodo è compreso tra gennaio e maggio 2020.

Quali canali di Sky bisogna risintonizzare

In base alla regione di riferimento cambiano i canali interessati dal cambio delle frequenze.

In Sardegna sono:

Sky Atlantic

Sky Sport 24 HD

Sky Sport Serie A HD

Fox

Nat Geo

Premium Stories

Premium Crime

Premium Emotion

In Liguria, Toscana e Lazio, invece, i canali interessati sono: