Dinner Club sta per tornare: di cosa si tratta

Cosa fanno Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini, Luca Zingaretti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli in una stanza in penombra, seduti intorno a un tavolo? Sembra l’inizio di una storia comica e avvincente e, in un certo senso, lo è: si tratta in realtà del trailer che lancia la seconda stagione di Dinner Club, il food travelogue Original italiano di Prime Video. A guidare il cast d’eccezione, che promette di regalare al pubblico più di una risata, è ancora una volta lo chef stellato Carlo Cracco.

Che cos’è Dinner Club

Nella prima stagione di Dinner Club, uscita nel 2021 e ancora disponibile su Prime Video, chef Cracco e sei ospiti (Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e Fabio De Luigi) avevano compiuto un viaggio lungo lo Stivale alla scoperta della gastronomia, della cultura e del territorio italiano. Ogni puntata della prima stagione era dedicata a una particolare area geografica e al termine della giornata l’ospite di turno si cimentava nella preparazione di un piatto tipico locale, chiaramente seguendo i consigli severi di Carlo Cracco.

Il format dello show resta invariato nella seconda stagione, che si preannuncia dunque un viaggio divertente e indimenticabile tra i sapori e i luoghi più sorprendenti d’Italia. Littizzetto e Ferilli (che nel trailer si presenta come la vincitrice della prima edizione) tornano nel cast in veste di "socie onorarie" del Dinner Club, mentre Albanese, Giallini, Zingaretti e Cortellesi sono alla loro prima esperienza.

Come spiegato comicamente nel trailer da chef Cracco, le regole del Dinner Club sono semplici: bisogna essere disposti a viaggiare con qualsiasi mezzo e in qualunque luogo e ogni ospite viaggerà sempre in coppia con Cracco stesso. I quattro viaggiatori "in gara" e Cracco si uniranno a cena insieme alle due socie onorarie, Ferilli e Littizzetto, per una serata che non c’è dubbio si rivelerà ogni volta gustosissima, sia per i piatti serviti in tavola sia per l’atmosfera conviviale e divertita.

Dinner Club 2: i luoghi visitati

Le mete della seconda stagione di Dinner Club spaziano dal Nord al Sud d’Italia: i viaggiatori nelle loro avventure (non solo) culinarie toccheranno infatti la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia.

Quando esce Dinner Club 2

Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e scritta da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti, la seconda stagione di Dinner Club è diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini e uscirà nel 2023 su Prime Video. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.

