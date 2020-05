Disney+, come consumare meno dati su iPhone e iPad

Il servizio di streaming di contenuti incentrato sulle famiglie, Disney+, in pochi mesi di vita ha già raggiunto i primi 50 milioni di utenti. Quanti ne ha raggiunti Netflix in 7 anni. Ma i tempi sono diversi, il mercato è cambiato e anche le tecnologie sono molto più mature. Tanto che adesso è in arrivo una utile novità per gli utenti iOS.

L’app di Disney+ per questi dispositivi, infatti, ha appena ricevuto una nuova funzionalità per consumare meno dati. Si tratta di una novità che in Italia servirà soprattutto a chi ama guardare Disney+ in streaming fuori casa, con la connessione cellulare a consumo, mentre con la connessione fissa di casa servirà a ben poco. Negli Stati Uniti, dove invece anche molti abbonamenti domestici hanno un “data cap” che limita i GB di dati che un utente può consumare in un mese, questa funzionalità è quasi necessaria. In più, con la nuova app per iOS, arriva anche la possibilità di disconnettersi da tutti i dispositivi già registrati su Disney+. Molto utile in caso di furto dell’account.

Come risparmiare dati su Disney+ per iOS

La nuova app iOS di Disney+ con la funzionalità “data saver” è la 1.5.1, attualmente in distribuzione sull’App Store di Apple. Richiede iOS 11 o successivo ed è compatibile con iPhone, iPad, iPod Touch e Apple Tv. È già disponibile anche in italiano e gli utenti del nostro Paese la possono scaricare. Per consumare meno dati durante lo streaming dei contenuti Disney+ gli utenti possono ora scegliere la qualità della riproduzione, diminuendo anche il bitrate del flusso audio/video. Se abbiamo pochi dati, siamo fuori casa e non riusciamo proprio a resistere e vogliamo finire l’ultimo episodio della nostra serie Tv preferita, o gli ultimi minuti di un film, allora questa è la funzionalità che fa per noi.

Come proteggere il proprio account su Disney+

La seconda funzionalità rilasciata da Disney con la versione 1.5.1 della sua app riguarda invece la sicurezza dell’account. Quando procediamo al reset di indirizzo e-mail e password, adesso, possiamo anche scegliere di fare il log out da tutti i device già collegati all’account. Questo è utilissimo sia se ci hanno rubato un dispositivo sia se abbiamo il timore che ci abbiano sottratto i dati dell’account.