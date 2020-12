Disney+: le novità in arrivo a gennaio 2021

Il futuro della piattaforma Disney ù+ era stato presentato alcuni giorni fa durante l’Investor Day. Durante quella serata, la compagnia ha annunciato tutti i nuovi progetti, tra cui molti titoli in uscita a gennaio 2021.

Il nuovo anno si apre quindi alla grande. La novità più importante sarà la nascita di un nuovo canale Star dedicato a contenuti per un pubblico più maturo, che nascerà il 23 febbraio 2021. La compagnia ha promesso l’arrivo di circa cento nuovi titoli ogni anno, pensati per tutti. Si inizia a gennaio con tante serie tv, film, ma anche corti, documentari e show spettacolari. Tra i più attesi di questo mese spiccano quelli Marvel, ovvero Wandavision e Legends, nuova docu-serie su eroi e villain protagonisti del brand. Ci saranno belle sorprese anche per gli appassionati di cortometraggi, con Pixar Popcorn, oltre a diversi film originali e tanti documentari National Geographic. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, allora il 2021 sarà davvero intenso.

Gennaio 2021: due nuove serie Marvel su Disney ù+

Wandavision è uno dei titoli più attesi del 2021. I protagonisti è una coppia dotata di superpoteri formata da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). È diretto da Matt Shakman e uscirà in streaming su Disney ù+ il 15 gennaio 2021.

Marvel Studios: Legends invece sarà disponibile dall’8 gennaio. Lo show racconterà in modo originale e approfondito alcuni dei protagonisti delle prossime serie Marvel del 2021. I primi due episodi saranno proprio su Wanda e Visione.

Disney+ gennaio 2021: film e contenuti per tutta la famiglia

Onward – Oltre la magia è un film di animazione incentrato sulle avventure di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot. È una pellicola ricca di incantesimi, ostacoli e scoperte incredibili. Arriverà in streaming dal 6 gennaio 2021.

Le Cronache di Narnia: il viaggio del Veliero racconta il ritorno a Narnia di Lucy, Edmund ed Eustace per incontrare Principe Caspian. Sarà un’avventura emozionante e ricca di sorprese. Arriverà in streaming dal 29 gennaio 2021.

Pixar Popcorn è la collezione per tutti gli amanti dei cortometraggi: i protagonisti sono i personaggi Pixar. In streaming dal 22 gennaio.

Infine, per i più piccoli arriva la quarta stagione di Pj Masks – Superpigiamini dal 29 gennaio.

Novità Disney+ gennaio 2021: i titoli National Geographic

I documentari National Geographic sono tra i contenuti più amati della piattaforma di streaming.

Il 1° gennaio 2021 arriverà 700 squali, che racconterà le ricerche e gli studi di un team che per la prima volta si avvicinerà a una scuola di 700 squali situata in Polinesia.

Sempre a tema squali arriveranno altri contenuti: La legge degli squali (1° gennaio) e A tavola con gli squali (1° gennaio).

Amelia Earhart: una vita in volo è invece il documentario sull’aviatrice pioniera ha infranto i record in volo. Arriverà il 22 gennaio.

Sempre dal 22 gennaio il pubblico potrà guardare il documentario Wild Uganda.