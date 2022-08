Domani esce A League of Their Own: le cose da sapere

Sarebbe sbagliato definire A League of Their Own – in uscita domani, 12 agosto, su Prime Video – "solo" una storia di sport, e nello specifico di baseball. La serie è infatti soprattutto un racconto di coraggio, di determinazione, di lotta alla discriminazione di genere e di empowerment femminile.

La serie in otto episodi porta la firma di Will Graham e Abbi Jacobson, che oltre a essere i creatori del progetto sono anche executive producer insieme a Hailey Wierengo, Desta Tedros Reff e Jamie Babbit, che ha diretto l’episodio pilota. Prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television con Field Trip Productions, A League of Their Own è ambientata negli anni ’40 del secolo scorso e racconta la storia vera di un gruppo di donne che, contrariamente al pensiero e agli usi comuni dell’epoca, sognano di giocare a baseball a livello professionistico, esattamente come i colleghi uomini.

A League of Their Own: le cose da sapere

Ci sono alcune cose utili da sapere prima di dedicarsi alla visione della serie, che sarà disponibile in streaming tra poche ore. La prima è che la trama è ricca e articolata: racconterà sia gli aspetti privati sia quelli sportivi delle donne protagoniste, affrontando anche alcuni temi cruciali per l’epoca (ma lo sono ancora oggi, in realtà), tra cui libertà sessuale delle donne, stereotipi di genere e discriminazioni razziali.

Se il titolo della serie suona familiare a qualcuno, inoltre, è perché in realtà è già stato realizzato un film omonimo sulla stessa storia. Diretta da Penny Marshall, la pellicola è uscita al cinema nel 1992. La serie Prime Video è stata scritta proprio a partire da questa vecchia sceneggiatura cinematografica, che era a sua volta basata sulla storia vera raccontata da Kelly Candaele, la figlia di Helen Callaghan.

Callaghan è stata una ex giocatrice di baseball che ha presenziato per cinque stagioni nella All-American Girls Professional Baseball League, vincendo anche il "batting title" nel 1945. La sua è una storia notevole proprio perché si svolge in anni in cui lo sport femminile era visto di cattivo occhio o era poco considerato, quando non del tutto osteggiato e ridicolizzato. Candaele – che è una politica, regista, insegnante e scrittrice statunitense – ha raccontato la vita sportiva della madre in un documentario (intitolato sempre A League of Their Own) e poi, appunto, nella sceneggiatura del film uscito nel 1992. La serie di imminente uscita è quindi un nuovo adattamento della vicenda.

Il cast di A League of Their Own

Nel cast di A League of Their Own ci sono Abbi Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo e Roberta Colindrez.

Altri interpreti sono Nick Offerman, Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Kelly McCormack, Alex Désert, Priscilla Delgado, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field e Dale Dickey.

