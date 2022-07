Domani esce Paper Girls: come prepararsi

L’immagine con cui la serie Paper Girls è stata presentata per la prima volta al pubblico mostra un’ampia strada di una cittadina nordamericana di notte e quattro ragazzine in bicicletta colte di sorpresa da qualcosa. Lo scorcio, complice l’atmosfera da anni ‘80, può ricordare Stranger Things ai suoi inizi.

Ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze: Paper Girls, che esce domani, 29 luglio, su Prime Video, è qualcosa di completamente diverso. Con il più noto titolo di Netflix condivide in effetti l’ambientazione retrò e i protagonisti in età adolescenziale, ma non molto altro. Realizzata da Amazon Studios e Legendary Television con Plan B, la serie ha tra gli executive producer Stephany Folsom, Christopher Cantwell, Christopher C. Rogers, Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Steven Prinz e Plan B. La prima stagione è diretta da Mairzee Almas, Georgi Banks-Davies, Destiny Ekaragha e Karen Gaviola.

La serie è tratta da un fumetto

La serie Paper Girls, creata per la televisione da Folsom, è basata sulle graphic novel omonime di Brian K. Vaughan, disegnate da Cliff Chiang. La serie a fumetti statunitense di genere fantascientifico e giallo è uscita per la prima volta nel 2015 ed è stata pubblicata in Italia da Bao Publishing.

La trama della serie tv sarà aderente a quella dei fumetti, ma pare non mancheranno delle sorprese. Vaughan stesso è tra i produttori esecutivi e si è già detto soddisfatto del lavoro fatto con la serie, specificando in particolare che gli attori e le attrici scelte nel cast sembrano «"strappate" alle pagine del nostro fumetto».

Chi sono le protagoniste di Paper Girls

Nel cast di Paper Girls troviamo, nei panni delle protagoniste, Camryn Jones (Tiffany Quilkin), Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Sofia Rosinsky (Mac Coyle) e Fina Strazza (KJ Brandman). Ali Wong interpreta la versione adulta di Erin, mentre Nate Corddry e Adina Porter sono rispettivamente Larry e Prioress.

Di cosa parla Paper Girls

Nella serie tv le quattro ragazze protagoniste hanno circa 12 anni e si incontrano, la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, per distribuire i giornali nel quartiere in cui vivono. Inaspettatamente, si trovano coinvolte loro malgrado in uno scontro tra fazioni rivali di viaggiatori del tempo che appaiono improvvisamente per strada.

Trasportate nel futuro, le quattro ragazze dovranno cercare di fare squadra e di tornare nel loro tempo. La questione non è di facile soluzione, anche perché nel frattempo la fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo, sta dando loro la caccia.

Ci sarà una seconda stagione?

Nei comunicati e nelle dichiarazioni ufficiali si fa sempre riferimento a Paper Girls parlando di "prima stagione". Significa che ci sarà anche la seconda? È probabile, ma non ancora ufficiale. Sicuramente la serie non è pensata per essere autoconclusiva, inoltre il fumetto da cui è tratta è strutturato su più volumi. Nel frattempo, tutti gli otto episodi della prima stagione di Paper Girls saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dal 29 luglio.

