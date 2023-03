Doogee S100 il telefono indistruttibile arriva in Italia

Doogee S100, il nuovo smartphone rugged dell’azienda cinese specializzata in dispositivi ad alta resistenza, è arrivato in Italia. Dopo la presentazione ufficiale al Mobile World Congress di Barcellona, a fine febbraio, il nuovo smartphone dedicato a coloro che lavorano in condizioni "difficili" è già disponibile anche nel nostro Paese. Ingegneri, architetti, addetti al settore minerario e siderurgico e tutti coloro (e sono molti di più di quanti possiamo pensare) hanno bisogno di usare il telefono in condizioni estreme ora hanno un’opzione in più.

Doogee S100 – Smartphone Rugged 12/256 GB – Colore nero

Doogee S100: caratteristiche tecniche

Doogee S100 è uno smartphone estremamente resistente con un processore MediaTek Helio G99, 12 GB di RAM (che possono salire a 20 GB, con la RAM virtuale), e un solo taglio di storage da 256 GB, che può essere però aumentato fino a 2 TB tramite microSD esterna.

Lo schermo è un 6,58 pollici LCD, con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, ben difeso dalla protezione Gorilla Glass che lo ripara da urti e cadute.

Il comparto fotocamere è abbastanza diverso da quelli tradizionali, ma tipico per uno smartphone rugged: un sensore principale da 108 MP, un ultra wide da 16 MP e una terza fotocamera da 20 MP con sensori per la visione notturna a infrarossi. La selfiecamera, invece, è da 32 MP.

Ma uno dei veri punti di forza di questo smartphone sta nella batteria: quella installata dall’azienda è di ben 10.800 mAh, in pratica più del doppio della batteria tipica di uno smartphone. Una batteria di questa capacità può durare anche due o tre giorni, con un utilizzo non eccessivo. Buona la potenza di ricarica, pari a 66 Watt.

A molti una batteria del genere potrebbe sembrare eccessiva, ma per il pubblico di riferimento del Doogee S100 non lo è affatto, anzi: pensate a tutte quelle occasioni in cui si deve lavorare per più giorni lontani da una presa elettrica, pensate ad un biologo nella foresta amazzonica.

Doogee S100 ha ottenuto le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, in quanto resistente all’acqua e alla polvere (IP68), anche nei test di penetrazione a pressione (IP69K), alle alte e basse temperature, a ruggine, funghi, nebbia, sabbia, e vibrazioni, anche da arma da fuoco (MIL-STD-810).

Di contro c’è che tutte queste "misure di sicurezza", e l’enorme batteria, influiscono decisamente sul peso, che non è proprio trascurabile e arriva a 376 grammi.

Doogee S100: quanto costa

Doogee S100 è già disponibile, anche in Italia, su Amazon al prezzo di 439,99 euro per la versione nera e a 395,99 euro per quella gialla e, per entrambi, al momento c’è un coupon da 80 euro di sconto che si attiva in fase di pagamento. Si tratta di un prezzo interessante, non tanto per la scheda tecnica, di fatto da medio gamma, quanto per la grande resistenza di questo dispositivo e per la batteria dalla capacità assolutamente fuori dal comune.