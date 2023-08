Dopo Bridgerton, ecco la serie The Buccaneers

Fonte foto: Apple TV+

Appassionati di serie tv in costume, a rapporto! Chi ha amato Bridgerton, ma anche titoli come Downton Abbey e The Gilded Age, fra pochi mesi potrebbe avere una nuova serie tv del cuore. Stiamo parlando di The Buccaneers, serie tv in costume che arriverà in autunno in streaming su Apple TV+. Ideata da Katherine Jakeways e diretta da Susanna White (già nota per Andor), la storia è ambientata nella seconda metà dell’Ottocento ed è l’adattamento dell’omonimo romanzo incompiuto di Edith Wharton, noto in Italia con il titolo Bucanieri.

Bucanieri, il libro da cui è tratta la serie

Scrittrice e poetessa statunitense, Edith Wharton è stata la prima donna a vincere il premio Pulitzer nel 1921 con il romanzo L’età dell’innocenza. È sempre lei l’autrice di Bucanieri (The Buccaneers in lingua originale), un romanzo ambientato nel 1870 che ha per protagoniste cinque ragazze statunitensi che provengono da famiglie non storicamente nobili o benestanti, ma che si sono arricchite di recente: per questo motivo le giovani vengono respinte dall’alta società newyorkese. Le donne, che sono in età da marito, decidono quindi di recarsi in Inghilterra in cerca di fortuna e di matrimoni vantaggiosi.

La vicenda editoriale del romanzo è curiosa. Il libro, come anticipato, è rimasto infatti incompiuto a causa della morte dell’autrice nel 1937. Il romanzo fu pubblicato incompleto già l’anno successivo e solo nel 1993 Marion Mainwaring lo completò seguendo lo schema dettagliato lasciato da Wharton. La prima traduzione italiana è uscita nel 1994.

Bucanieri (The Buccaneers): di cosa parla

Dal romanzo Bucanieri è già stata tratta una miniserie andata in onda sulla BBC nel 1995 (il titolo era appunto The Buccaneers). Ma ora è tempo di un nuovo adattamento! Nella serie tv di prossima uscita le cinque protagoniste, esponenti della categoria dei “nuovi ricchi” statunitensi, partecipano alla stagione londinese attirando su di sé pettegolezzi e attenzioni. Se la società londinese nella quale cercano di entrare per assicurarsi titoli e matrimoni vantaggiosi è saldamente ancorata alla tradizione, infatti, le giovani neo-arricchite mostrano un inedito sprezzo delle tradizioni e un insolito desiderio di divertimento.

Il cast di The Buccaneers

La candidata a sei Emmy Christina Hendricks (già vista in Mad Men) interpreta Mrs. St. George. Il cast di The Buccaneers include anche Kristine Frøseth (nei panni di Nan St. George), Alisha Boe (Conchita Closson), Josie Totah (Mabel Elmsworth), Aubri Ibrag (Lizzy Elmsworth) e Imogen Waterhouse (Jinny St. George).

Ci sono inoltre Mia Threapleton (che veste I panni di Honoria Marable), Josh Dylan (Lord Richard Marable), Guy Remmers (Duca di Tintagel), Matthew Broome (Guy Thwarte) e Barney Fishwick (Lord James Seadown).

Cosa vuol dire Bucanieri: perché questo titolo

Nel suo romanzo Edith Wharton con il termine bucanieri descriveva i nuovi ricchi americani che, come moderni pirati, si spostano in Europa per accaparrarsi titoli, opere d’arte e parentele nobili.

Quando esce The Buccaneers

La serie The Buccaneers, composta da otto episodi, esce a partire dall’8 novembre 2023 su Apple TV+.