Dopo Il ballo delle pazze esce Libre, il nuovo film di Mélanie Laurent

L’attrice e regista francese torna dietro la cinepresa per raccontare la storia di un leggendario ladro gentiluomo interpretato da Lucas Bravo, già noto per Emily in Paris

Fonte foto: Prime Video

Dopo Il ballo delle pazze, Prime Video annuncia l’uscita del nuovo film di Mélanie Lauren con protagonista Lucas Bravo, attore noto soprattutto per il suo ruolo nella serie tv Netflix Emily in Paris. Libre, questo il titolo della novità in arrivo in streaming dopo l’estate, è ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta e ha come protagonista un criminale gentile e audace che, oltre a diverse ricchezze, ha rubato anche numerosi cuori. La sceneggiatura è scritta da Laurent insieme a Chris Deslandes, coppia che aveva già firmato Il ballo delle pazze. Anche questo film drammatico, tratto dall’omonimo libro, è stato distribuito da Prime Video nel 2021.

Chi è Mélanie Lauren, regista e attrice

Classe 1983, Mélanie Lauren è una nota attrice, cantante, sceneggiatrice e regista francese. Tra i numerosi film in cui ha recitato bisogna citare Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, probabilmente la pellicola che le ha regalato il successo internazionale. L’attrice è stata anche nel cast di Now You See Me, By The Sea, Mia e il Leone Bianco e Il mio amico tempesta.

La sua carriera da regista inizia invece nel 2008 con il cortometraggio De moins en moins. Negli anni successivi ha diretto anche il documentario Domani e il film Galveston.

Il cast del film Libre

Oltre al già citato Lucas Bravo, il cast del film Libre include nei ruoli principali Léa Luce Busato (Alex Hugo) e Yvan Attal (Immortal Ad Vitam).

Tra gli interpreti figurano anche Rasha Vukvic (Breathe), Steve Tientcheu (Aka), David Murgia (La notte del 12), Léo Chalié (Reign Supreme) e Slimane Dazi (Ourika).

La trama: di cosa parla Libre

Il film Libre si ispira alle imprese di un leggendario criminale nella Francia tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta: Bruno Sulak (interpretato da Lucas Bravo).

Sulak diventa celebre, oltre che per il suo fascino e la sua eleganza, anche per le diverse rapine che riesce a portare a termine senza sparare nemmeno un colpo. Mentre cresce la sua fama, tuttavia, cresce anche l’interesse della polizia dei suoi confronti.

Sulle tracce di Sulak si mette così George Moréas (interpretato da Yvan Attal), un commissario di polizia molto determinato e che ha il particolare talento di superare i criminali in astuzia. Mentre Moréas si avvicina sempre di più a Sulak, però, le fughe del criminale diventano più rocambolesche e leggendarie.

A motivarlo d’altronde non c’è solo il desiderio di libertà, ma anche la passione e l’amore nei confronti della sua amante Annie (interpretata da Léa Luce Busato). La coppia diventa così un simbolo di ribellione mentre l’intera Francia segue questa appassionante vicenda.

Quando esce il film Libre

Libre, il nuovo film di Mélanie Laurent, sarà disponibile su Prime Video dal 1° novembre 2024.