Dopo Sex and the City, la nuova serie con Kim Cattrall

Dopo aver vestito gli iconici panni di Samantha in Sex and the City, Kim Cattrall sta per tornare. L’attrice, che come noto ha scelto da subito di non partecipare al sequel And Just Like That insieme a Sarah Jessica Parker e alle altre ex colleghe, sarà tra i protagonisti di Glamorous, un nuovo dramedy ambientato nell’industria beauty che sarà disponibile su Netflix a giugno 2023. Forse è solo un caso, ma alcuni spettatori non hanno mancato di notare che il debutto della nuova serie con Kim Cattrall avverrà solo a poche ore di distanza dall’uscita della seconda stagione di And Just Like That.

Glamorous: persone queer e non binarie

Creata da Jordan Nardino, che è anche produttore esecutivo insieme a Damon Wayans Jr. e Kameron Tarlow, Glamorous ha come protagonista principale Miss Benny nei panni di Marco Mejia. Miss Benny, pseudonimo di Ben J. Pierce, classe 1999, è youtuber e ha esperienze come cantante e nel mondo della recitazione. Si identifica come persona gay, queer e non binaria: significa che non si riconosce nel genere maschile né in quello femminile, ovvero che rifiuta il sistema del binarismo di genere. Come ha dichiarato in passato, si riferisce a sé usando il pronome inglese neutro (they/them) oppure i pronomi maschili e femminili in modo indifferente.

Di cosa parla Glamorous

Anche il personaggio che Miss Benny interpreta nella serie, Marco Mejia, è una persona non binaria, di genere non dichiarato. La vita di Marco sembra arrivata a un punto morto, in sospeso, almeno finché non inizia a lavorare per l’ex modella e magnate del makeup Madolyn Addison (interpretata da Kim Cattrall). L’assunzione e la collaborazione professionale diventa per Marco l’occasione di mettere a fuoco chi è davvero e cosa significhi essere queer.

Il cast e le guest star di Glamorous

Oltre agli interpreti già citati, nel cast di Glamorous ci sono Zane Phillips (nel ruolo di Chad, il figlio di Madolyn), Jade Payton (che è l’assistente di Madolyn, Venetia), Michael Hsu Rosen (Ben, interesse amoroso di Marco), Ayesha Harris (la graphic designer Britt) e Graham Parkhurst (un altro interesse amoroso di Marco, Parker). La serie prevede anche diverse guest star: Aldrin Bundoc, Brock Ciarlelli, Charlene Incarnate, Chiquitita, Diana Maria Riva e Joel Kim Booster. Compaiono con ruoli speciali anche Lisa Gilroy, Mark Deklin, Matt Rogers, Monét X Change, Nicole Power, Priyanka, Ricardo Chavira e Serena Tea.

Quando esce Glamorous in streaming

Glamorous debutta il 22 giugno 2023 su Netflix. La scelta della data di uscita non è causale: giugno è infatti il Pride Month e questa serie si inserisce in qualche modo nella scia delle celebrazioni, dal momento che porta sullo schermo nel ruolo principale una persona queer e non binaria contribuendo così alla rappresentazione sui media della comunità LGBTQ+.