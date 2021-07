Dove guardare Outlander

Outlander è una tra le serie più apprezzate a livello internazionale che ha in programma per il prossimo anno l’uscita della sesta stagione. In attesa di quel momento, dopo il World Outlander Day, scelto dai fan per festeggiare l’amata serie, possiamo rivedere tutte e cinque le stagioni sulla piattaforma in streaming NOW TV

Gli appassionati di serie storiche o di viaggi nel tempo sono letteralmente intrappolati nella storia di Outlander. Una serie televisiva britannico statunitense in onda dal 2014, che è ispirata ai romanzi della scrittrice americana Diane Gabaldon. Outlander ha ricevuto diversi prestigiosi premi in questi anni dai Critics’ Choice Television Awards ai Saturn Awards, ma anche tre candidature al Golden Globe affermandosi come una tra le trasposizioni televisive più riuscite.

Outlander: la trama



Outlander racconta la storia di una giovane infermiera, Claire Randall, che durante il secondo conflitto mondiale ha soccorso un grandissimo numero di feriti. Una volta conclusa la guerra, decide con il marito di dar vita a una seconda luna di miele nelle highland scozzesi. Una volta arrivati a Inverness entrambi inizieranno a coltivare le loro passioni. Frank, Tobias Menzies, il marito, decide di approfondire lo studio della storia della sua terra natia per comprendere meglio le sue origini. Claire si dedica alla botanica affascinata dai rigogliosi boschi di cui è circondata.

Tutto sembra andare per il meglio. Un giorno Claire e Frank vengono coinvolti in una danza celtica effettuata attorno a un mistico cerchio di pietre, per festeggiare la primavera. Da quel momento i due affronteranno delle esperienze straordinarie e agghiaccianti.

Il viaggio nel tempo di Outalander

Dopo il giorno della danza celtica, accade che Claire, durante una gita tocchi una delle pietre del magico cerchio. Accade allora qualcosa d’inaspettato. Dall’Inghilterra del 1945 si troverà catapultata nella Scozia della fine diciottesimo secolo: nel 1743. Un autentico viaggio nel tempo.

In quel periodo si assiste a un acerrimo scontro tra i ribelli locali e le Giubbe rosse inglesi. Un momento di massimo pericolo per Claire. Tra i militari coinvolti incontra casualmente il Capitano Jonathan “Black Jack“ Randall un antenato di suo marito Frank per il quale la somiglianza è davvero stupefacente. Purtroppo però per Claire la somiglianza è solo fisica.

Il Capitano è una persona poco affidabile che cerca di abusare di lei. Fortunatamente Murtagh Fitzgibbons riuscirà a trarla in salvo portandola al castello di Leoch della famiglia McKenzie. Claire salverà, mettendo in campo le sue competenze da infermiera, all’avanguardia per la fine del diciottesimo secolo, Jamie Fraiser, il nipote del Lord del castello. Una volta guarito, dapprima costringerà con la forza Claire a rimanere con lui, ma poi, una volta sposati, inizieranno a provare dei reciproci veri sentimenti d’amore l’uno per l’altra.

Il senso di colpa non abbandona la donna che il cuore diviso a metà: ama Jamie, ma non ha mai dimenticato suo marito Frank, da cui sente il desiderio di tornare.

Outlander è disponibile sulla piattaforma NOW Tv con tutte e cinque le stagioni.