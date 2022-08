Dove vedere in streaming i film di Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino è considerato uno dei registi più importanti della sua generazione e l’enorme qualità (nonché il successo) dei suoi film dimostrano chiaramente il perché. Scegliere una pellicola che porta la sua firma è una garanzia e molte sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

Chi vuole conoscere più da vicino il carattere e la filosofia di vita di Sorrentino, osservandolo mentre non veste gli abituali panni del cineasta, può cercare su Netflix la serie Alessandro Cattelan: Una semplice domanda: il regista nato a Napoli nel 1970 è infatti uno degli ospiti dello show sulla ricerca della felicità uscito nel 2021. Chi invece vuole dedicarsi alle sue opere cinematografiche, ha letteralmente l’imbarazzo della scelta. Nel corso della sua carriera Sorrentino ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar, un Golden Globe, quattro European Film Awards e otto David di Donatello.

L’uomo in più

È l’esordio cinematografico di Sorrentino, uscito nel 2001: racconta la scalata al successo e la caduta di due fratelli, uno calciatore e l’altro cantante. È disponibile su Prime Video nell’abbonamento Premium.

Le conseguenze dell’amore

Uscito nel 2004, visibile su Netflix e Prime Video, questo film ha per protagonista un uomo pieno di segreti inconfessabili che vive da otto anni in una camera d’albergo in Svizzera.

L’amico di famiglia

Su Netflix su può vedere anche il terzo film di Sorrentino, del 2006: il protagonista è un ambiguo sessantenne, Geremia, che vive nell’Agro Pontino con la madre disabile e fa l’usuraio.

Il Divo

Uscito nel 2008 e oggi parte del catalogo Netflix, il film, con Toni Servillo, è tutto dedicato alle luci e alle ombre di Giulio Andreotti, uomo chiave della politica italiana dello scorso secolo.

This Must Be the Place

È considerato "il film americano" di Sorrentino: il protagonista è interpretato da Sean Penn e il film è attualmente disponibile su Netflix.

La grande bellezza

È del 2013 il film che decreta definitivamente il successo internazionale del regista, premiato anche con l’Oscar. Fa parte del catalogo Netflix e dell’abbonamento Premium di Prime Video.

Youth

Il complesso rapporto tra due amici di vecchia data, interpretati da Michael Caine e Harvey Keitel, è il cuore di questo film drammatico/romantico del 2015, ora disponibile su Netflix.

The Young Pope

Sorrentino ha firmato anche questa serie televisiva con protagonista Jude Law. Si può vedere in streaming su Sky e NOW.

È stata la mano di Dio

Ultima fatica del regista, con un tocco autobiografico: ambientato nella Napoli degli anni ’80, il film è disponibile su Netflix dal 2021.