Dove vedere la Champions League 2019-2020 in TV e streaming

17 Settembre 2019 - Riparte la Champions League. Dal 17 settembre 2019 fino alla finale del 30 maggio 2020 i più importanti club europei si daranno battaglia per la vittoria della coppa dalle “grandi orecchie”. Sono 32 le squadre che partecipano ai gironi eliminatori: le migliori due di ognuno degli otto gironi si affronteranno negli ottavi. Poi quarti, semifinali e finale (che in questa edizione si svolge a Istanbul).

Sono quattro le squadre italiane che partecipano alla fase a gironi: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Le prime tre hanno come obiettivo minimo il raggiungimento degli ottavi di finale, mentre l’Atalanta partecipa alla Champions League per la prima volta: partendo dalla quarta fascia ha avuto un buon sorteggio e ha qualche possibilità di approdare al turno successivo. La Juventus, tra le favorite per la vittoria finale insieme al Liverpool (campione in carica), Manchester City, Barcellona e Real Madrid, ha avuto un sorteggio complicato e se la dovrà vedere contro l’Atletico Madrid, in una rivincita degli ottavi dello scorso anno. Girone difficile anche per l’Inter, che dovrà lottare con Borussia Dortmund e Barcellona per un posto negli ottavi. Il Napoli, invece,ha pescato un’altra volta il Liverpool e dovrà fare attenzione al Salisburgo.

Novità per quanto riguarda i diritti televisivi della Champions League 2019-2020. Rispetto allo scorso anno, le partite in chiaro tornano su Mediaset, che trasmetterà il miglior match delle italiane del martedì sera. I diritti in esclusiva di tutti i match della Champions League, invece, sono ancora nelle mani di Sky, che ha preparato una copertura completa della manifestazione. Per vedere in TV la Champions League 2019 – 2020 bisogna sintonizzarsi sui canali di Sky (Sky Sport Uno e SkySport Football per le partite delle squadre italiane) oppure su Canale 5 (in chiaro e gratis). Disponibile anche lo streaming gratis su Mediaset Play e su SkyGo (solo per abbonati all’emittente satellitare).

Champions League 2019 – 2020: i gironi

Girone A: Psg, Real Madrid, Bruges, Galatasaray

Girone B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiakos, Stella Rossa

Gruppo C: Manchester City, Shaktar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta.

Gruppo D: Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca.

Gruppo E: Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk.

Gruppo F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga.

Girone G: Zenit, Benfica, Lione, Lipsia

Girone H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Champions League 2019 – 2020: le date

Fase a gironi

17/18 settembre 2019: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre 2019: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre 2019: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre 2019: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre 2019: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre 2019: fase a gironi, sesta giornata

Ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio 2020: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo 2020: ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale

7/8 aprile 2020: quarti di finale, andata

14/15 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

Semifinali

28/29 aprile 2020: semifinali, andata

5/6 maggio 2020: semifinali, ritorno

Finale

Sabato 30 maggio 2020: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Champions League 2019 – 2020, quando giocano le italiane

Calendario Juventus

18.09 Atletico Madrid-Juventus (21:00)

01.10 Juventus-Bayer Leverkusen (21:00)

22.10 Juventus-Lokomotiv Mosca (21:00)

06.11 Lokomotiv Mosca-Juventus (18:55)

26.11 Juventus-Atletico Madrid (21:00)

11.12 Bayer Leverkusen-Juventus (21:00)

Calendario Napoli

17.09 Napoli-Liverpool (21:00)

02.10 Genk-Napoli (18.55)

23.10 Salisburgo-Napoli (21:00)

05.11 Napoli-Salisburgo (21:00)

27.11 Liverpool-Napoli (21:00)

10.12 Napoli-Genk (18.55)

Calendario Inter

17.09 Inter-Slavia Praga (18:55)

02.10 Barcellona-Inter (21:00)

23.10 Inter-Borussia Dortmund (21:00)

05.11 Borussia Dortmund-Inter (21.00)

27.11 Slavia Praga-Inter (21.00)

10.12 Inter-Barcellona (21.00)

Calendario Atalanta

18.09 GNK Dinamo-Atalanta (21:00)

01.10 Atalanta-Shakhtar Donetsk (18:55)

22.10 Manchester City-Atalanta (21:00)

06.11 Atalanta-Manchester City (21:00)

26.11 Atalanta-GNK Dinamo (21:00)

11.12 Shakhtar Donetsk-Atalanta (18.55).

Dove vedere la Champions League 2019 – 2020 in TV

Doppia possibilità per seguire la Champions League in TV: SkySport e Mediaset. La TV del Biscione ha acquistato da Sky i diritti per trasmettere in chiaro su Canale 5 la miglior partita delle italiane del martedì sera. Sull’emittente satellitare, invece, saranno trasmesse tutte le partite dei gironi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale. I match delle squadre italiane saranno trasmessi sui canali principali: SkySport Uno (201) e SkySport Football (203).

La Champions League 2019 – 2020 è disponibile anche su Now TV, servizio on demand che trasmette il segnale di Sky. Per vedere la competizione in TV bisogna essere abbonati e avere uno smart tv.

Champions 2019 – 2020: quali partite trasmette Mediaset

Sono sei le partite che Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 durante i gironi di Champions League 2019 – 2020. Ecco quali sono:

17 settembre: Napoli – Liverpool

1 ottobre: Juventus – Bayer Leverkusen

22 ottobre: Manchester City – Atalanta

5 novembre: Borussia Dortmund – Inter

26 novembre: Juventus – Atletico Madrid

10 dicembre: Inter – Barcellona

Come guardare la Champions League 2019 – 2020 in streaming gratis

La Champions League 2019 – 2020 è disponibile anche in streaming gratis. Se la sera in cui gioca la vostra squadra del cuore non siete in casa, avete la possibilità di seguire la partita di Champions League in streaming gratis su Mediaset Play o su SkyGo, i servizi on demand di Mediaset e Sky.

Per vedere in streaming gratis la Champions League bisogna utilizzare Mediaset Play. Non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente registrarsi sulla piattaforma online. Si può accedere al servizio da smartphone, tablet e computer. Per seguire le partite in streaming bisogna accedere alla sezione dedicata alle dirette TV e selezionare Canale 5: nel giro di pochi secondi partirà il media player con lo streaming della Champions League 2019 – 2020.

Gli abbonati a Sky possono far affidamento a SkyGo per vedere i match on demand. Su SkyGo saranno disponibili tutte le partite in streaming della Champions League 2019 – 2020. Per accedere al servizio bisogna essere registrati e utilizzare un PC, uno smartphone o un tablet. Per guardare le partite in streaming bisogna entrare nella sezione Canali TV e selezionare il canale che sta trasmettendo il match della nostra squadra del cuore. Premendo sul tasto Play, partirà la diretta della partita.

La Champions League 2019 – 2020 sarà disponibile in streaming anche su Now TV. Anche in questo caso bisogna essere abbonati al servizio.

Su Virgilio Sport ci sarà una copertura completa della Champions League, con la diretta testuale di tutti i match delle squadre italiane.