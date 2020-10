Dove vedere MotoGP di Teruel 2020 in Tv e in streaming

La MotoGP di Teruel arriva alla seconda tappa nel circuito di Aragon in Spagna nel weekend dal 23 al 25 ottobre. Una tappa che la scorsa settimana ha visto trionfare le Suzuki di Rins al primo posto e Mir al terzo, con la Honda di Alex Marquez seconda sul podio. Assente la Yamaha di Valentino Rossi, risultato positivo al Covid-19.

La vittoria di Joan Miro dello scorso weekend gli ha permesso di sorpassare Fabio Quartararo nella classifica mondiale, con rispettivamente 121 punti per lo spagnolo e 115 per il pilota francese. Al terzo posto invece c’è Maverick Vinales con la sua Yamaha a 109 punti, Andrea Dovizioso in sella alla Ducati con 106 punti e chiude la top five il giapponese Takaaki Nakagami della LCR Honda con 96 punti. I piloti per questa tappa del MotoGP di Teruel restano in Spagna sempre sul circuito di Aragon, lungo circa 5 chilometri e che presenta 17 curve e che ha visto in passato il trionfo di molti piloti spagnolo, tra cui Marc Marquez.

MotoGP di Teruel, gli orari

Il Gran Premio di MotoGP di Teruel inizia la mattina di venerdì 23 ottobre con le prove libere di Moto3, seguite da quelle di MotoGP, che proseguono anche sabato con le qualifiche nel pomeriggio. La gara inizierà domenica 25 ottobre alle 13 per la MotoGP. Ecco le date e gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 23 ottobre

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.30: prove libere 2 Moto3

Ore 14.25: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.25: prove libere 2 Moto2

Sabato 24 ottobre

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 13.10: qualifiche Moto3

Ore 14.10: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.50: qualifiche MotoGP

Ore 15.50: qualifiche Moto2

Domenica 25 ottobre

Ore 9.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.20: gara Moto3

Ore 13: gara MotoGP

Ore 14.30: gara Moto2

Dove vedere la MotoGp di Terue

Il Gran Premio di MotoGp di Teruel in Spagna sarà visibile in diretta TV sul canale 208 Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go. Inoltre, sarà visibile in differita su TV8. Oppure è possibile vederlo in streaming: su Sky Go, Now TV e su DAZN, dove è possibile vedere il GP di Aragona anche on demand. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP Moto2 Moto3 live e on demand.