Dove vedere in TV e streaming l’ottava giornata di Serie A 2023 - 2024

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

La prima mini-fuga del campionato è servita. Le due milanesi hanno effettuato il primo strappo sulle più dirette avversarie e sono a +4 su Juventus, Napoli e Fiorentina (al momento terze). Proprio i bianconeri pagano il mezzo passo falso contro l’Atalanta: sul campo dei bergamaschi la squadra allenata da Massimiliano Allegri non è andata oltre uno scialbo 0-0: poche idee e anche confuse. Il Napoli, invece, arriva da due vittorie consecutive e da una ritrovata verve offensiva di Osimhen. E nel big match di questa ottava giornata sfideranno proprio la Fiorentina: appuntamento a domenica sera per una partita che si preannuncia spettacolare e piena di colpi di scena. Un’ottava giornata che vede anche il derby di Torino (sabato alle 18:00) e lo sconto tra Lazio e Atalanta. La squadra allenata da Sarri è nei bassifondi della classifica, con soli 7 punti in sette giornate: ha bisogno di una vittoria per tornare nelle posizioni di vertice. L’Atalanta, invece, ritrova Scamacca e vuole continuare a correre. Appuntamento per domenica alle 15:00.

Tutte le partite della Serie A vengono trasmesse su DAZN, la piattaforma on demand disponibile su qualsiasi dispositivo mobile e adesso anche sul satellite grazie all’accordo con Sky. E proprio la piattaforma satellitare trasmette sui propri canali e su NowTV tre partite di questa giornata: Lecce – Sassuolo, anticipo del venerdì alle 20:45, Genoa – Milan sabato alle ore 20:45 e Monza – Salernitana domenica alle ore 12:30. Per i nuovi abbonati a DAZN e NowTV ci sono delle promo ad hoc da non farsi scappare: cliccate su uno dei due link presenti qui in basso.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Ottava giornata Serie A: dove vedere le partite e gli orari

Torna il calcio spezzatino in questo ottavo turno di Serie A. Si parte venerdì con due partite molto importanti in ottica salvezza: Empoli – Udinese apre la giornata con il match di venerdì alle ore 18:30, mentre a seguire c’è un interessantissimo Lecce – Sassuolo. Sabato tre partite di cartello: alle 15:00 Inter – Bologna, alle 18:00 Juventus – Torino, derby molto sentito sotto la Mole, e alle 20:45 Genoa – Milan (il Marassi sarà un campo ostico per tantissime squadre quest’anno). Domenica si comincia all’ora di pranzo con Monza – Salernitana e si prosegue alle 15:00 con un bellissimo Lazio – Atalanta e Frosinone – Hellas Verona. Alle 18:00 la Roma fa visita al Cagliari, mentre alle 20:45 il big match della giornata tra Napoli e Fiorentina.

Venerdì 6 ottobre ore 18:30: Empoli – Udinese – Dazn

Venerdì 6 ottobre ore 20:45: Lecce – Sassuolo – Dazn e Sky

Sabato 7 ottobre ore 15:00: Inter – Bologna – Dazn

Sabato 7 ottobre ore 18:00: Juventus – Torino – Dazn

Sabato 7 ottobre ore 20:45: Genoa – Milan – Dazn e Sky

Domenica 8 ottobre ore 12:30: Monza – Salernitana – Dazn

Domenica 8 ottobre ore 15:00: Frosinone – Hellas Verona – Dazn e Sky

Domenica 8 ottobre ore 15:00: Lazio – Atalanta – Dazn

Domenica 8 ottobre ore 18:00: Cagliari – Roma – Dazn

Domenica 8 ottobre ore 20:45: Napoli – Fiorentina – Dazn

Come vedere la Serie A 2023 – 2024 su DAZN

L’unica soluzione per vedere tutte le partite della Serie A 2023 – 2024 è DAZN. Anche per questa stagione la piattaforma ha l’esclusiva sulla maggior parte dei match del campionato. Per seguire le partite dell’ottavo turno bisogna avere un abbonamento al Pacchetto Standard o Plus e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smart TV, smartphone, tablet, computer, praticamente ogni device che utilizzi quotidianamente). Per chi ancora non è abbonato, può approfittare di una delle promo disponibili che permettono di risparmiare decine di euro sull’abbonamento annuale. Approfittane immediatamente cliccando su uno dei link qui in basso.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come guardare l’ottava giornata di Serie A su Sky e NowTV

Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky o al “Pass Sport” di NowTV (disponibile in offerta con uno sconto del 33% sull’abbonamento mensile) possono vedere ben tre match dell’ottavo turno di Serie A 2023 – 2024. Si tratta dell’anticipo di venerdì sera tra Lecce – Sassuolo, del match di sabato alle 20:45 tra Genoa – Milan sabato alle ore 20:45 e della partita della domenica a pranzo tra Monza – Salernitana.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%