Dove vedere in streaming il GP di Valencia 2022 di MotoGP

Si decide tutto in questo ultimo weekend. La stagione della MotoGP sta volgendo oramai al termine e resta solamente il gran premio della Comunità Valenciana, da anni ultimo appuntamento del motomondiale. E mai come quest’anno l’attenzione è puntata tutta sulla MotoGP. Il titolo, infatti, non è ancora assegnato ed è tutto aperto, sebbene ci sia un favorito piuttosto chiaro: Francesco Bagnaia. L’italiano è stato protagonista di una seconda parte di stagione eccezionale, che lo ha visto recuperare più di 90 punti su Quartararo e arriva all’ultimo appuntamento stagionale con 23 punti di vantaggio.

Per essere sicuro del titolo, l’italiano deve arrivare almeno quattordicesimo. Quartararo, invece, ha un’unica possibilità: vincere il GP di Valencia e sperare che Bagnaia non arrivi a punti. L’italiano dovrà essere molto bravo a gestire quest’ultima gara e a qualificarsi nelle prime posizioni, in modo da evitare il gruppo di mischia e incorrere in qualche errore o qualche caduta che potrebbe rivelarsi fatale.

C’è una grandissima attesa in tutto il Mondo per quest’ultimo gran premio e gli appassionati italiani possono seguirlo in diretta TV e in streaming su Sky. La piattaforma satellitare, infatti, trasmetterà tutto il weekend di gara in diretta sui propri canali, dalle prove libere del venerdì fino alla gara della domenica. E durante il fine settimana ci saranno anche appuntamenti e interviste speciali che ci accompagneranno fino alla partenza. Tre giorni da brividi da seguire sul televisore o sullo smartphone: ecco gli orari e la programmazione TV del GP di Valencia 2022 di MotoGP

GP di Valencia 2022 di MotoGP: orari e programmazione TV

Programmazione molto ricca da parte di Sky per questo ultimo gran premio di MotoGP della stagione. Si parte venerdì mattina con il primo turno di prove libere e si conclude domenica alle 14:00 con la partenza del gran premio. Nel mezzo le qualifiche e anche tanti speciali preparati dalla TV satellitare appositamente per questo ultimo GP di Valencia 2022. Ecco tutti gli orari del weekend.

Prove libere 1 – venerdì 4 novembre ore 9:50

Prove libere 2 – venerdì 4 novembre ore 14:05

Prove libere 3 – sabato 5 novembre ore 9:50

Prove libere 4 – sabato 5 novembre ore 13:30

Qualifiche – sabato 5 novembre ore 14:10

Gara – domenica 6 novembre ore 14:00

Dove vedere in TV il GP di Valencia 2022 di MotoGP

Il GP di Valencia 2022 è un’esclusiva SkySport che trasmetterà tutto il weekend su SkySport Uno e SkySport MotoGP. Per vederla in TV, quindi, bisogna essere abbonati alla piattaforma satellitare e al pacchetto sport. In alternativa, c’è NOW TV, il servizio OTT che trasmette il meglio dei canali Sky. Ci si può abbonare in qualsiasi momento e basta avere uno smart TV per accedere alla piattaforma. Per chi non vuole abbonarsi c’è anche una valida alternativa: acquistare un dispositivo come la Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport inclusi (disponibile anche su Amazon). Si collega al TV tramite la porta HDMI e ha le stesse funzionalità del Fire TV Stick.

Anche TV8, il canale in chiaro del digitale terrestre, trasmetterà le qualifiche e la gara, ma solamente in differita.

Come guardare in streaming il GP di Valencia 2022 di MotoGP

Gli appassionati possono vedere il GP di Valencia 2022 anche in streaming. Le soluzioni sono diverse. La più semplice è sicuramente SkyGo, la piattaforma on demand riservata ai clienti Sky. Basta accedere con le proprie credenziali, cliccare sul banner dedicato alla MotoGP e nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del GP di Valencia. Procedura molto simile per chi ha l’abbonamento a NowTV (supporta molti dispositivi, tra cui smartphone, tablet e PC).

Per chi, invece, non ha nessun abbonamento, c’è la possibilità di guardare il GP di Valencia 2022 di MotoGP in streaming gratis sul sito di TV8. Come abbiamo detto, le qualifiche e la gara verranno trasmesse solo in differita. Per accedere al sito di TV8 non c’è bisogno né di essere registrati né di pagare un abbonamento, ma basta avere una connessione a Internet.