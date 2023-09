Dove vedere in TV e in streaming la terza giornata di Serie A

Fonte foto: demaerre / iStock

Inter, Napoli e Milan, tre delle favorite per vincere lo Scudetto sono ancora a punteggio pieno e in queste prime due giornate hanno mostrato un ottimo gioco. La Juventus, invece, è inciampata in casa contro il Bologna: un pareggio strappato nei minuti finali e un passo indietro dopo la prova convincente contro l’Udinese. Continua il periodo no delle romane: la Lazio è ancora ferma a zero punti, mentre la Roma ne ha solamente uno in più. E la terza giornata che inizierà questo weekend potrà già dare delle risposte importanti. Infatti ci saranno i primi big match di questa stagione: venerdì scende in campo la Roma contro il Milan, mentre sabato è la volta di Napoli – Lazio. Interessante anche Inter – Fiorentina di domenica alle ore 18:30: la squadra allenata da Italiano ha mostrato ottime trame di gioco, ma una difesa ancora troppo ballerina.

Dove possiamo vedere la terza giornata di Serie A in TV e in streaming? Molto semplice: DAZN e Sky. La piattaforma on demand, come sempre, trasmette tutte le partite del campionato, mentre su Sky andranno in onda tre match: Bologna – Cagliari, Atalanta – Monza ed Empoli – Juventus.

Dove vedere in TV la terza giornata di Serie A 2023 – 2024

Altra giornata con partite spezzettate in diverse fasce orarie. E c’è anche il doppio anticipo del venerdì, con Sassuolo – Verona che aprirà questa terza giornata di Serie A 2023 – 2024. Un weekend che si preannuncia interessante, con Sassuolo – Verona alle 18:30 del 1 settembre ad aprire le danze ed Empoli – Juventus alle 20:45 di domenica 3 settembre a chiudere la giornata. Nel mezzo alcuni match molto interessanti: Atalanta – Monza, derby lombardo tra due delle squadre più divertenti del campionato, Napoli – Lazio, prima e seconda dello scorso anno (con la squadra allenata da Sarri che deve riscattare un inizio di stagione complicato) e Milan – Roma, con l’atteso debutto di Lukaku in maglia giallorossa. Ecco il programma della terza giornata di Serie A con gli orari e le TV che trasmetteranno le partite.

Venerdì 1 settembre ore 18.30: Sassuolo-Verona – DAZN

Venerdì 1 settembre ore 20.45: Roma-Milan – DAZN

Sabato 2 settembre ore 18.30: Bologna-Cagliari – DAZN e Sky

Sabato 2 settembre ore 18.30: Udinese-Frosinone – DAZN

Sabato 2 settembre ore 20.45: Atalanta-Monza – DAZN e Sky

Sabato 2 settembre ore 20.45: Napoli-Lazio – DAZN

Domenica 3 settembre ore 18.30: Inter-Fiorentina – DAZN

Domenica 3 settembre ore 18.30: Torino-Genoa – DAZN

Domenica 3 settembre ore 20.45: Empoli-Juventus – DAZN e Sky

Domenica 3 settembre ore 20.45: Lecce-Salernitana – DAZN

Come vedere la Serie A in streaming e TV su DAZN

Anche per quest’anno DAZN ha l’esclusiva sulla maggior parte delle partite del campionato (sette per ogni giornata). Per vedere in TV o in streaming i big match del terzo turno di campionato bisogna innanzitutto essere abbonati. E per questa stagione la piattaforma ha aggiornato i piani di abbonamento con soluzioni diverse in base alle proprie necessità (ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo).

Per guardare in TV la Serie A su DAZN bisogna avere uno smart TV con l’app della piattaforma installata. Per chi non dispone di un TV smart ed è abbonato a Sky, ha la possibilità di abbonarsi a DAZN e vederla sul satellitare, ma i costi sono differenti. Gli abbonati a DAZN possono anche vedere le partite in streaming sullo smartphone, tablet, computer e console, l’importante è avere una buona connessione internet.

Come guardare la Serie A in streaming e TV su Sky e NowTV

Sky e NowTV (la piattaforma on demand della tv satellitare) trasmettono tre partite sui propri canali. Per chi è abbonato al pacchetto SkyCalcio basta sintonizzarsi sul canale dedicato al match, mentre NowTV è accessibile da dispositivi mobile e permette di seguire le partite della Serie A in streaming.

SkyGo, invece, è il servizio streaming riservato agli abbonati a Sky. Basta accedere con le proprie credenziali Sky e puoi guardare la Serie A 2023 – 2024 in streaming in modo facile e veloce. E da tantissimi dispositivi.