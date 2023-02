Dreame W10, il robot lavapavimenti è a metà prezzo su Amazon

I robot cancelleranno milioni di posti di lavoro? Di sicuro stanno già togliendo milioni di ore di lavoro agli addetti alle pulizie domestiche, che da quando esistono i robot aspirapolvere e lavapavimenti non sono più essenziali come un tempo per tutti coloro che non hanno il tempo (la forza, o la voglia) di fare regolarmente le pulizie domestiche. Ma devono essere robot di fascia alta, di quelli che costano tanto perché, altrimenti, il risultato non è paragonabile alla pulizia fatta a mano da una persona in carne ed ossa.

Robot di questo tipo sono ormai ampiamente disponibili, ma non tutti se li possono permettere per ché il prezzo supera di un bel po’ i mille euro. Bisogna aspettare l’offerta, quella giusta come lo sconto enorme su Amazon applicato a Dreame W10 con stazione di ricarica e pulizia dei pannetti. Un’offerta letteralmente incredibile.

Dreame W10 – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di lavaggio dei pannetti

Dreame W10: caratteristiche tecniche

Come tutti i robot lava-aspira di fascia alta, anche Dreame W10 ha una stazione di ricarica dotata di due serbatoi: il primo raccoglie l’acqua sporca proveniente dal lavaggio dei moci, il secondo è la riserva di acqua pulita che viene pompata all’occorrenza sui pannetti per pulirli e per inumidirli prima di lanciare il robot in un altro giro di pulizia. In più, la stazione si occupa anche di asciugare i panni a fine pulizia per evitare la formazione di muffe e batteri, e quindi di cattivi odori in casa.

Questa nuova concezione del lavaggio e asciugatura dei pannetti è decisamente indovinata poiché è grazie ai panni sempre puliti è possibile lavare molto bene ogni superficie e soprattutto evitare di impregnarle con cattivi odori tipici dei mop lavati male e asciugati peggio.

I pannetti in dotazione al Dreame W10 sono in microfibra e di forma circolare. Si agganciano al fondo del robot con due supporti. La rotazione 180 volte al minuto serve a staccare anche lo sporco secco dal pavimento.

La potenza di aspirazione del robot Dreame W10 è di 4.000 Pascal, molto elevata e in grado di aspirare anche capelli e peli di animali, mentre la spazzola centrale è in materiale misto: in gran parte silicone morbido, con l’aggiunta delle setole sintetiche. La batteria ha una capacità di 6.400 mAh, che assicura aspirazione e lavaggio delle superfici per 180 minuti.

Completano la dotazione tecnica i sensori integrati, tra i quali il LiDAR che riconosce molti ostacoli e e crea una mappa tridimensionale della casa, fino ad un massimo di 3 piani (o 3 appartamenti diversi, se preferiamo). Dall’app Mi Home, oltre che regolare le varie impostazioni di lavaggio e aspirazione, è possibile collegare il robot con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant al fine di utilizzarlo anche tramite i comandi vocali, o di inserire un ciclo di pulizia in una routine.

Dreame W10: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Dreame W10 è di 1.289,99 euro, davvero per pochi ma ormai è la norma per i robot di questa categoria. Per fortuna la concorrenza è tanta e, a volte, anche i robot di fascia alta vanno in offerta su Amazon. In questo caso lo sconto è enorme, pari a metà prezzo e alla fine Dreame W10 costa su Amazon solo 699,99 euro (-49%, -630,99 euro). Ottima opportunità per avere finalmente in casa un robot per le pulizie dei pavimenti di fascia alta, ma al prezzo di uno di fascia media.

