DreameBot L10S Ultra ufficiale: un robot a cui non manca nulla

Dreame è il brand con il quale Xiaomi vende sul mercato internazionale la sua gamma alta di robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il suo ultimo prodotto, appena lanciato, si chiama DeameBot L10s Ultra ed è una versione ancora migliore del già ottimo Xiaomi Mijia Omni. DreameBot L10S Ultra è dunque un modello con autonomia completa, poiché è stato progettato sia per garantire il carico automatico della vaschetta dell’acqua, sia lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, sia la pulizia e asciugatura con aria calda dei due mocio. Il prezzo è alto, ma non quanto quello dei diretti concorrenti.

DreameBot L10s Ultra: caratteristiche tecniche

DreameBot L10s Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti composto da due dispositivi: il robot vero e proprio, che provvede alla pulizia dei pavimenti, e la stazione di ricarica della batteria, che si occupa anche dello scarico dell’acqua sporca, del carico dell’acqua pulita (e dell’eventuale detergente) e dello scarico della polvere.

Il robot aspirapolvere ha un diametro di 35 cm e un’altezza di poco meno di 10 cm. Il volume della vaschetta della polvere è di 350 ml mentre quello del contenitore dell’acqua è di 80 ml. Il rumore è pari a 50 decibel, molto al di sotto della media di questo tipo di elettrodomestici. Sul fondo del robot sono collocate una spazzola in gomma che funge anche da battitappeto e i due mocio con rotazione di 180 giri al minuto.

Ha una potenza di aspirazione massima di 5.300 Pa (la maggior parte di questi dispositivi si ferma a 3.000 Pa) e la batteria ha una capacità di 5.200 mAh, che garantisce secondo le specifiche del produttore 210 minuti di pulizia con aspirazione e 160 minuti di aspirazione e lavaggio. O, se preferite, 200 metri quadrati di superficie aspirata con una sola carica.

DreameBot L10s Ultra – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento

La dotazione di sensori è completa, si può mappare la casa in 3D e la si può persino sorvegliare con la videocamera integrata nella parte frontale del robot. Molto buona l’intelligenza artificiale, che impedisce al robot di sbattere sui mobili e di bloccarsi a causa di ostacoli investiti o aspirati per sbaglio.

Grazie all’app di Dreame è possibile salvare le mappe della casa, comandare le pulizie al robot DreameBot L10s solo in alcune aree, oppure in alcune aree prima di altre. E’ anche possibile decidere ogni quanto tempo (o superficie) mandare il robot a svuotarsi e pulirsi e quanto deve durare l’asciugatura dei panni.

Lavaggio e asciugatura che avvengono nella stazione base per lo svuotamento e ricarica, che ha un serbatoio per la raccolta della polvere (con sacchetto usa e getta) da 3 litri, una vaschetta per l’acqua pulita da 2,5 litri e un serbatoio che raccoglie l’acqua sporca da 2,4 litri. Parte dell’acqua pulita viene usata anche per lavare i moci. L’asciugatura dei movci è completa, perché avviene con aria calda (meno muffe e meno batteri).

DreameBot L10s Ultra: disponibilità e prezzo

Il robot DreameBot L10s è stato appena presentato in Italia ed è già disponibile, sia sul sito dell’azienda che su Amazon, al prezzo di 1.173,90 euro. Non poco, certamente, ma abbastanza di meno rispetto a robot concorrenti come l’Ecovacs Deebot X1 Omni che ha un prezzo di listino di 1.499 euro.