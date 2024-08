È colpa tua?, ecco trama, trailer e data di uscita del sequel

Fonte foto: Prime Video

Non si prospetta roseo il futuro di Noah e Nick in È colpa tua?, l’attesissimo adattamento del secondo libro della serie Culpables scritta da Mercedes Ron. I protagonisti, anzi, dovranno affrontare un allontanamento sia fisico sia metaforico: lo sa bene chi ha già letto il romanzo da cui è tratto il film Original spagnolo, sequel di È colpa mia?, ma non lascia dubbi in merito nemmeno il teaser trailer recentemente diffuso da Prime Video. La piattaforma di streaming ha anche già annunciato la data di uscita di questa novità. La buona notizia è che non manca molto: Nicole Wallace e Gabriel Guevara torneranno sullo schermo nel ruolo dei protagonisti entro la fine del 2024.

È colpa tua, cosa sappiamo del secondo film

In È colpa mia?, che è uscito su Prime Video nel 2023 e ha riscosso enorme successo, Noah si trasferisce nella casa del nuovo marito della madre e incontra Nick, il suo fratellastro. Tra i due scatta una grande attrazione che si traduce poi, dopo immancabili peripezie, in una vera e propria relazione.

Come si intuisce dal teaser trailer di È colpa tua?, però, l’amore appena sbocciato tra i protagonisti sarà minacciato su più fronti. La loro relazione saprà essere così forte da resistere agli urti?

A tentare di separare Noah e Nick saranno prima di tutto i loro genitori, ma non solo: ci metteranno del loro anche una ex fidanzata in cerca di vendetta e la madre di Nick, le cui intenzioni sono poco chiare.

Intanto, il nuovo lavoro di Nick e l’inizio dell’università per Noah aprono le loro vite a nuove relazioni e la distanza non li aiuterà a mantenere saldo il loro rapporto.

New entry e cast di È colpa tua?

Oltre ai già citati Nicole Wallace (nota per Skam Spagna e Parot) e Gabriel Guevara (visto in Domani è oggi – Tomorrow is Today, Hit), nel cast di È colpa tua? torneranno anche Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona e Eva Ruiz.

Tra le new entry ci sono invece Goya Toledo (Amores perros, Veneno) nel ruolo di Anabel, Gabriela Andrada (Gli eredi della terra) in quello di Sofía e Álex Béjar (Élite) in quello di Briar.

Javier Morgade interpreta Michael, mentre Felipe Londoño (Entrevías, Profilo falso – Faje profile) veste i panni di Luca.

Come il primo film, anche il sequel è diretto da Domingo González, che è anche sceneggiatore insieme a Sofía Cuenca. Il film sarà prodotto da Pokeepsie Films (Banijay Iberia) con Álex de la Iglesia e Carolina Bang nel ruolo di produttori.

Culpables 2: quando esce È colpa tua

È colpa tua? sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 27 dicembre 2024.