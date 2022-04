E-commerce e negozio fisico: la combo perfetta per aumentare le vendite

Le vendite online sono un trend in costante crescita che permette ai business di ottenere sempre maggiore visibilità e aumentare il numero di clienti. Chi possiede un negozio fisico e vuole aumentare i propri profitti deve prendere in considerazione nel 2022 di realizzare un e-commerce.

Nell’era digitale è fondamentale costruire una presenza online, soprattutto con l’evoluzione delle abitudini dei consumatori. Durante la pandemia da Covid-19, per via delle restrizioni, anche i più diffidenti hanno scoperto gli acquisti online, che spesso sono preferiti a quelli in negozio per la comodità di poter acquistare un bene e servizio in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, usando solo un PC, un tablet o lo smartphone. Per non perdere una buona fetta dei propri clienti, ogni attività commerciale dovrebbe munirsi di un sito di vendita online che gli permetta di attuare una strategia omnichannel che affianchi gli store fisici al migliore e-commerce disponibili in rete.

Vendite omnichannel: la strategia di successo del 2022

Nel 2020 le vendite online hanno subito un’accelerazione fortissima per via della pandemia da Covid-19. Le persone costrette in casa hanno trovato online quello di cui avevano bisogno e anche i clienti meno “tecnologici" hanno cominciato a fare acquisti negli e-commerce. Nel 2021 il tasso di crescita delle vendite online si sta stabilizzando ai livelli pre-pandemia, ma rimane comunque un trend di crescita per il 2022 che nessun business dovrebbe ignorare.

Per poter ottenere il massimo dei profitti, il trend che si sta affermando nel 2022 vede la combinazione del negozio fisico e di un e-commerce, affinché siano complementari nell’offrire ai potenziali clienti il massimo dell’esperienza di acquisto. I business che attuano delle strategie di vendite omnichannel, integrando all’esperienza “dal vivo" dell’acquisto nello store fisico la comodità di un sito di vendita online, avranno trovato la chiave del successo per l’anno che sta appena iniziando.

Come realizzare un e-commerce efficace

Lo sviluppo di siti e-commerce deve tenere conto di alcune caratteristiche base affinché sia efficiente e ben progettato, soprattutto quando c’è bisogno di realizzare un e-commerce che sia complementare e ben integrato agli store fisici dei brand.

Partendo dalle caratteristiche tecniche, il sito e-commerce deve offrire un design responsive, così che l’esperienza utente sia massima sia per chi lo visita da PC, che per chi utilizza dispositivi mobile come tablet e smartphone. La navigabilità del sito è fondamentale e passa anche da un Catalogo che sia ben progettato, facilmente esplorabile attraverso un sistema efficace di Filtri e Ricerca, e dotato di schede prodotto complete di tutte le informazioni sul prodotto o servizio che un potenziale cliente potrebbe volere, ad esempio anche la disponibilità in negozio nel caso in cui si volesse completare l’acquisto di persona.

Il Carrello deve offrire metodi di pagamento sicuri, tra carte di credito, bonifici bancari e sistemi quali Nexi, PayPal e Satispay, oltre che trasparenza su costi e tempi di spedizione. Per chi ha un negozio fisico, dovrà essere prevista anche l’opzione “paga subito e ritira in negozio", che rappresenta la migliore per chi vuole spingere sulle vendite omnichannel.

Per quanto riguarda la gestione integrata di e-commerce e negozio fisico, è importante che il sito di vendita online sia sempre aggiornato e allineato alla situazione degli store, grazie ad aree riservate e app dedicate. Inoltre, monitorando gli analytics delle vendite, si potrà in ogni momento avere i dati necessari per ottimizzare la propria strategia di vendite e di marketing.

La realizzazione di un e-commerce con queste caratteristiche richiede l’aiuto di esperti con competenze informatiche avanzate, proprio come il servizio E-commerce di Italiaonline. Chi acquista questo servizio avrà a disposizione un team pronto a progettare graficamente e tecnicamente un sito di vendita online su misura, adattabile a ogni esigenza del venditore, così da ottimizzare investimenti e profitti.