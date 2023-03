E' ufficiale: Realme C55 arriva in Europa

Il Realme C55, presentato in Indonesia pochi giorni fa, arriverà anche in Europa. Non è un’indiscrezione né l’ipotesi di un leaker, ma una comunicazione della stessa azienda cinese. L’annuncio ufficiale è arrivato, via Twitter, dal CEO di Realme Europe Francis Wong il quale, però, non ha ancora rivelato la data di lancio.

La curiosità nei confronti di Realme C55 non deriva tanto dalla scheda tecnica, da fascia medio-bassa, ma dalla cosiddetta "Mini Capsule" che è il primo esperimento nel mondo Android di un notch in stile iPhone 14. Chiaramente parliamo di due mondi lontanissimi, per prestazioni, prezzo e qualità costruttiva, ma tanto basta oggi ad un telefono per distinguersi nel mare magnum di modelli un po’ tutti uguali.

Realme C55: caratteristiche tecniche

Realme C55 è uno smartphone di fascia medio-bassa, basato sul chip MediaTek Helio G88 con modem 4G e due due configurazioni di RAM e storage: la prima con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e la seconda con 8 GB di RAM e 256 di storage. Per entrambe le versioni è prevista l’espansione della memoria di archiviazione fino a 1 TB con scheda MicroSD.

Il display misura 6,72 pollici ed è di tipo LCD con una risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità di 680 nit. Il lettore per le impronte digitali è stato collocato lateralmente al pannello.

Il comparto fotografico posto sul retro del Realme C55 è formato da una coppia di sensori, il prima da 64 MP e il secondo da 2 MP, per calcolare la profondità di campo. C’è poi una una fotocamera anteriore per selfie e videochiamate da 8 MP, collocata nel notch. Quest’ultimo, che Realme chiama "Mini Capsule", ricorda vagamente la Dynamic Island degli iphone 14 di Apple e viene usato per mostrare alcune informazioni, come lo stato della ricarica della batteria e qualche notifica dalle app.

Come già accennato, Realme C55 non ha la connessione 5G ma solo 4G. Non mancano invece il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti con il POS (contactless) e la presa per il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e ricarica rapida da 33W.

Realme C55: disponibilità e prezzo

Come già accennato, abbiamo la certezza che Realme C55 arriverà a breve in Europa, ma non sappiamo quando ciò avverrà e, soprattutto, a che prezzo. Nel nostro Paese al momento è disponibile il Realme C35 al prezzo di 220 euro, ma è un dispositivo con una scheda tecnica inferiore.