Ecco la data del grande evento Samsung

Il prossimo grande evento Samsung, il Galaxy Unpacked 2022 estivo (ce n’è già stato uno a febbraio), sta per arrivare: non è ufficiale, ma quasi, e sappiamo già che si terrà mercoledì 10 agosto. I protagonisti dell’evento, sappiamo già anche questo, saranno soprattutto i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

A rivelare queste informazioni è il volantino d’invito all’evento, che sarà virtuale sul sito di Samsung. Volantino ricevuto (chissà come?) e poi prontamente pubblicato su Twitter (ma in forma offuscata, in modo da poter rivelare altro nei prossimi giorni) dal noto leaker Evan Blass (@evleaks). In realtà, almeno al momento, il leaker ha scoperto l’acqua calda perché, dietro le quinte, quella data la conoscevano già tutti. E chi non la conosceva almeno l’ipotizzava, visto che i pieghevoli Samsung 2021 sono stati presentati mercoledì 11 agosto dell’anno scorso. A dirla tutta, poi, da precedenti leak sappiamo anche un bel po’ di cose su entrambi i modelli di smartphone pieghevole in arrivo.

Galaxy Fold4 e Z Flip4: come saranno

Di Samsung Galaxy Fold4 sappiamo che sarà molto simile al precedente Fold3, solo un po’ più largo e basso (quindi un po’ più quadrato, quando aperto). Di Galaxy Flip4, invece, sappiamo che sarà più sottile e leggero del Flip3, nonostante la batteria leggermente più grande.

Entrambi avranno il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e abbondante memoria (più il Fold che il Flip, a dire il vero): si parla di non meno di 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione.

Ci si aspettano prezzi molto alti, ma non superiori a quelli dei modelli attuali: Galaxy Z Fold4, addirittura, potrebbe essere lanciato a 400 euro in meno di Galaxy Z Fold3 (cioè 1.450 euro circa, per il 4). Il Flip4, invece, dovrebbe avere una versione di partenza dal prezzo sotto i mille euro: 900-950 euro.

Samsung GAlaxy Watch5?

Infine, c’è anche l’ipotesi che Samsung voglia lanciare anche il nuovo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 durante il Galaxy Unpacked di agosto e questo nonostante il fatto che l’attuale Galaxy Watch4 sia un modello assolutamente all’avanguardia rispetto alla concorrenza sul mercato.

Si parla, però, di una possibile versione Pro con cassa in titanio, vetro zaffiro e cinturini in pelle, una versione decisamente premium che offrirà anche la rilevazione della temperatura corporea e una batteria più ampia.