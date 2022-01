Echo Show 15, il nuovo smart speaker per la famiglia arriva con un super prezzo

La famiglia di Amazon Echo Show si allarga: dopo l’Echo Show 5 e l’Echo Show 8, arriva anche l’Echo Show 15, che, come si può intuire dal nome, ha uno schermo da ben 15 pollici. Lo smart speaker era stato presentato lo scorso anno e da oggi 20 gennaio può finalmente essere pre-ordinato. La consegna dello smart speaker è prevista per il 17 febbraio, giorno ufficiale d’uscita. L’Echo Show 15 è a tutti gli effetti uno dei primi smart speaker “da parete”: infatti può essere appeso sia in verticale sia in orizzontale (come se fosse un quadro).

Il nuovo dispositivo di Amazon è stato lanciato a un prezzo di 249,99€ e può essere pagato anche in 5 comode rate a tasso zero. Il prezzo può sembrare un po’ elevato, ma si tratta comunque di un dispositivo multifunzione e non solo un semplice smart speaker. Tramite l’Echo Show 15 si possono controllare tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa (lampadine, termostati, condizionatori e tanti altri), organizzare la vita familiare, vedere le proprie serie TV preferite e ascoltare la musica. Un dispositivo completo e versatile, e un compagno fondamentale per organizzare le giornate, tra lavoro, famiglia e hobby.

Amazon Echo Show 15: le caratteristiche e a cosa serve

Molto più di un semplice smart speaker. L’Echo Show 15 è un dispositivo pensato per la gestione della vita famigliare, un vero e proprio organizer digitale da mettere sulla parete del salotto o della cucina e che ci aiuta a incastrare i vari appuntamenti e attività. La vera novità di questo smart speaker è che si appende alla parete, sia in verticale sia in orizzontale, proprio come se fosse un quadro.

Le dimensioni dell’Echo Show 15 sono piuttosto generose: lo schermo è da 15,6” con risoluzione FullHD. E c’è anche una videocamera da 5 Megapixel con il quale poter fare delle videocamere. Le dimensioni del display sono come quelle di un portatile. Tutto questo spazio sul display ha permesso ad Amazon di sviluppare widget e app ad hoc per lo smart speaker: calendari, liste delle cose da fare, appunti e promemoria.

L’Echo Show 15 può essere utilizzato anche come hub multimediale: installando le app di video streaming (le varie Netflix, Amazon Prime Video, YouTUbe), è possibile vedere le puntate delle proprie serie TV preferite o dei film. In questo modo lo smart speaker può anche sostituire il televisore. Sull’Echo Show 15 troviamo anche contenuti per gli appassionati di cucina, con nuove ricette ogni giorno. Infine, ogni membro della famiglia può creare il proprio profilo personale dove salvare appuntamenti e le cose da fare.

Smart speaker Echo Show 15: quanto costa

Il nuovo dispositivo di Amazon è finalmente disponibile sul sito di e-commerce. Dopo la presentazione dello scorso anno, c’è voluto un po’ di tempo affinché venisse ufficialmente lanciato sul mercato. Logicamente ancora non è disponibile in offerta, ma il prezzo è abbastanza interessante, soprattutto per tutte le funzionalità disponibili. Da oggi 20 gennaio può essere pre-ordinato su Amazon, con la data di consegna fissata per il 17 febbraio, giorno in cui sarà ufficialmente disponibile. Il prezzo è di 249,99€ e può essere pagato in 5 rate da 50€ (a tasso zero).

