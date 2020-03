Ecommerce, come creare un negozio online in pochi passi

Il commercio elettronico ha assunto un’importanza sempre maggiore anche in Italia. Nonostante una partenza un po’ a rilento, anche nel nostro Paese cresce il numero di utenti che fa acquisti online. E, di conseguenza, aumenta la spesa dei consumatori e il fatturato delle aziende che per prime hanno deciso di investire in questo settore.

Non ci si deve stupire, dunque, se il numero di attività commerciali con un e-commerce è in crescita esponenziale. Chiunque, anche con un’attività di piccole dimensioni, può decidere di aprire un negozio online grazie al quale trovare nuovi clienti ed espandere il proprio giro d’affari. D’altronde, almeno in apparenza, creare un e-commerce è un’operazione piuttosto semplice, un po’ alla portata di tutti.

La realtà, però, è un’altra. Se si vuole avere un e-commerce che funzioni sul serio e non passi inosservato agli occhi degli internauti sarà necessario progettare tutto alla perfezione, onde evitare di perdere tempo e denaro.

Come creare e-commerce

Per creare un e-commerce da zero si possono seguire diverse strade. Di fatto, però, è possibile raccogliere tutte le varie possibilità in due grandi categorie: darsi al fai da te, utilizzando una delle tante piattaforme esistenti per creare e-commerce gratis; oppure affidarsi a dei professionisti e, grazie al loro aiuto, realizzare un portale di e-commerce che aiuti a far conoscere la tua attività online e incrementare il fatturato della tua azienda.

Entrambe le strade, ovviamente, hanno i loro punti di forza. La prima strada è quella che offre maggiori opportunità di personalizzazione dello shop online e ha costi nulli, o quasi. Di contro, richiede buone competenze tecniche, sia a livello di programmazione web sia a livello di grafica. Scegliendo la seconda strada, invece, si sarà probabilmente portati a fare qualche compromesso, ma si avrà la certezza di avere un portale perfettamente funzionante sin dal primo giorno, ottimizzato per competere con la concorrenza e sicuri di poter ricevere assistenza tecnica qualificata se mai ce ne sarà bisogno.

I vantaggi di scegliere Ecommerce di Italiaonline

Nel caso si optasse per la seconda strada, e si decidesse quindi di affidarsi a un gruppo di specialisti, una delle soluzioni più indicate è “Ecommerce” di Italiaonline. Il servizio, progettato e sviluppato dagli esperti della maggior web agency italiana, consentirà di realizzare un e-commerce partendo da zero in maniera semplice e veloce. Sin dalle primissime fasi, infatti, si verrà affiancati da un esperto che aiuterà a scegliere la miglior soluzione grafica e la miglior struttura per il proprio shop online.

Ecommerce di Italiaonline, infatti, mette a disposizione una selezione di temi responsive adatti alle attività economiche e commerciali più varie: dalla moda all’arredamento, dal beauty all’e-commerce generico dove mettere in vendita un po’ di tutto. Le soluzioni grafiche e “strutturali”, poi, sono adattabili alle esigenze del singolo utente: confrontandosi con il proprio consulente, si potranno scegliere migliorie e modifiche, così da rendere lo shop online personale e personalizzato.

I vantaggi di Ecommerce di Italiaonline, però, sono molti di più, e vanno dalla gestione semplificata alla possibilità di sincronizzare lo shop con l’account Facebook e Instagram e iniziare a vendere anche sui social.