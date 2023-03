Ecovacs Deebot X1 Omni, l'offerta Amazon è fantastica

Con le offerte di Primavera di Amazon è possibile fare ottimi affari su moltissimo prodotti e dispositivi elettronici di fascia alta, che altrimenti non potremmo permetterci. E’ il caso di Ecovacs Deebot X1 Omni, il robot che aspira, lava e si svuota in modo completamente automatico e che, con l’offerta in corso su Amazon, è oggi possibile acquistare con uno sconto fortissimo: oltre un terzo del prezzo di listino.

Ecovacs Deebot X1 Omni – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento

Ecovacs Deebot X1 Omni: com’è fatto

Ecovacs Deebot X1 Omni è un aspirapolvere di ultima generazione e composto da due parti, il robot vero e proprio (quello circolare) e la stazione che ha le funzioni di ricarica del robot, ricarica dell’acqua, lavaggio dei pannetti, raccolta acqua sporca e raccolta della polvere aspirata dal robot.

Il robot vero ha due spazzole laterali rotanti che raccolgono e portano lo sporco fino alla bocca centrale, dove la polvere viene aspirata con una potenza di 5.000 Pascal, elevatissima se pensiamo che solitamente questi elettrodomestici si fermano a 2.500/3.000 Pa. Tanta potenza di aspirazione però non corrisponde ad altrettanto rumore: il suono emesso in fase di funzionamento di ferma ad un massimo di 67 decibel.

Nel robot sono collocate due vaschette, un contenitore per l’acqua da 80 ml da cui viene prelevato il liquido che è poi spruzzato sui pannetti, e un contenitore per la polvere e lo sporco, da 400 ml. Quest’ultimo viene svuotato quando il robot torna alla stazione di ricarica, e la polvere finisce in un sacchetto intercambiabile, mentre la vaschetta dell’acqua viene riempita attingendo dal serbatoio nella stazione.

La stazione di ricarica, infatti, ha al suo interno tre serbatoi: una coppia di vaschette in plastica da 4 litri, che contengono l’acqua pulita e l’acqua sporca del lavaggio dei due mocio, e il contenitore raccogli polvere da 3 litri (che secondo Ecovacs va svuotato ogni due mesi circa).

Il lavaggio dei pannetti può essere impostato ogni 10, 15 o 25 minuti: il robot, dopo la routine di pulizia, nell’intervallo preimpostato torna alla base di ricarica e esegue il lavaggio dei panni, che vengono asciugati poi con aria calda al termine del lavaggio completo della casa.

La mappatura delle superfici è affidata alle tecnologie TrueMapping 2.0, Slam e AIVI 3D, che creano una mappa molto precisa e tridimensionale della casa e permettono al robot di riconoscere gli ostacoli da evitare. E’ anche possibile aggiungere le zone interdette e essere sicuri che il robot scansi anche gli ostacoli più piccoli.

Con la telecamera frontale è anche possibile riprendere la casa dal livello del pavimento, trasformando il robot in una sorta di sentinella che resta a guardia della casa. Infine, Ecovacs Deebot X1 Omni ha integrato un assistente vocale proprietario per comandarlo anche con la voce.

La batteria da 5.200 mAh, secondo le specifiche del produttore, è sufficiente per assicurare 260 minuti di pulizia completa o 360 metri quadri.

Ecovacs Deebot X1 Omni: l’offerta Amazon

Ecovacs Deebot X1 Omni è un elettrodomestico di fascia altissima con un prezzo di listino elevato: costa infatti 1.499 euro e, purtroppo, è un prezzo perfettamente in linea con la concorrenza.

Grazie alle offerte Amazon di Primavera, però, è possibile fare un grandissimo affare perché Ecovacs Deebot X1 Omni è in sconto a 999 euro (-33%,-500 euro).

