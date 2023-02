Ecovacs Deebot X1 Turbo, il robot aspira e lava è super scontato

Tra gli elettrodomestici di maggior successo degli ultimi anni, ci sono i robot aspirapolvere e lavapavimenti, che hanno portato nelle case degli utenti una rivoluzione paragonabile solo a quella dell’aspirapolvere. Questi validi aiutanti, si sono evoluti nel giro di pochi anni e si sono trasformati in veri e propri sistemi di pulizia completi, affidabili e precisi.

I migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti hanno ovviamente prezzi elevati, ma per fortuna c’è Amazon che propone sconti molto interessanti. Nel caso del robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X1 Turbo, dotato di stazione di ricarica e lavaggio dei pannetti, lo sconto è di ben 500 euro. E questa è una delle migliori occasioni del momento per far entrare la rivoluzione in casa propria.

Ecovacs Deebot X1 Turbo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento acqua

Ecovacs Deebot X1 Turbo: caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot X1 Turbo è un sistema di pulizia completo delle superfici, composto da due parti, il robottino che aspira e lava i pavimenti e una stazione presso cui il robot per la ricarica e per il lavaggio dei pannetti rotondi in morbido tessuto.

Il robot ha dimensioni medie: misura 36 cm di diametro ed è alto 10,4 cm. Quest’ultima misura è da tenere bene in considerazione durante il ciclo di pulizie, qualora il robot Ecovacs Deebot X1 Turbo debba passare sotto mobili e suppellettili. Considerando che ha la torretta LiDAR sporgente, questo Ecovacs è più basso (e quindi più utile) della media dei concorrenti.

Nella parte inferiore del robot ci sono due spazzole laterali rotanti che spingono lo sporco verso la zona centrale, dove avviene l’aspirazione a 5.000 Pa (Pascal) di potenza, un valore molto alto, da vero top di gamma anche nel 2023.

La polvere e lo sporco aspirati dalle superfici sono raccolti in un contenitore interno da 400 ml, mentre nel secondo contenitore da 80 ml è contenuta l’acqua usata per inumidire la coppia di pannetti rotanti che lavano le superfici. Dall’app si impostano gli intervalli di tempo entro cui i mop devono essere lavati (10, 15 o 25 minuti).

La stazione di ricarica contiene al suo interno due contenitori da 4 litri: uno contiene l’acqua pulita da pompare dentro al robot, l’altro è il serbatoio di scarico dell’acqua sporca che si crea durante la fase di lavaggio dei pannetti rotanti. Pannetti che, alla fine delle operazioni di pulizia, vengono anche asciugati per evitare la proliferazione di muffe e batteri e la produzione di cattivi odori.

Sulla parte frontale del robot Ecovacs Deebot X1 Turbo è stata collocata la telecamera Starlight che, abbinata al sensore dToF, permette la mappatura delle superfici in 3D. Ogni ostacolo è riconosciuto e evitato e inoltre il robot può essere usato, grazie alla telecamera, come strumento di sorveglianza o di controllo remoto della casa. Non manca l’assistente vocale Yiko, che è in grado di eseguire comandi più elaborati di questi che possiamo comunque dare anche tramite Amazon Alexa o Google Assistant.

Ecovacs Deebot X1 Turbo: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di 1.299 euro del robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X1 Turbo non è certo per tutti, ma è il prezzo corretto per un robot con una tale scheda tecnica. Per fortuna, però, grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile risparmiare moltissimo e pagare Ecovacs Deebot X1 Turbo solo 799 euro (-38%, -500 euro).

Ecovacs Deebot X1 Turbo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento acqua