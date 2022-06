Electrolux ChillFlex Pro, il condizionatore portatile in offerta con un mega sconto

Per superare questa calda estate bisogna avere gli strumenti adatti. E per strumenti intendiamo proprio i condizionatori, uno dei pochi dispositivi in grado di offrire un minimo di refrigerio anche nelle giornate più calde e afose. Purtroppo, non tutte le abitazioni sono idonee ad ospitare un condizionatore fisso (non c’è spazio, oppure non è ammesso dalle regole del condominio) e quindi bisogna trovare delle valide alternative. La migliore è sicuramente il condizionatore portatile, che rispetto a quello fisso non ha bisogno del supporto esterno e che si adatta a qualsiasi stanza. In queste ultime settimane su Amazon i condizionatori portatili sono tra i prodotti più ricercati e acquistati. E ci sono anche delle ottime offerte su dispositivi top di gamma.

Come, ad esempio, su questo condizionatore Electrolux ChillFlex Pro, che oggi troviamo con uno sconto del 25% che ci fa risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. Si tratta di un modello veramente potente, con una capacità di raffreddamento di 12.000BTU/h e adatto a una stanza di circa 30 metri quadrati. Praticamente è perfetto sia per casa sia per l’ufficio. Ed è anche un condizionatore portatile rispettoso dell’ambiente: utilizza il gas sostenibile R290 che rispetta l’ambiente e riduce il riscaldamento globale. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi potrebbe terminare da un momento all’altro.

Condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro: la scheda tecnica

Come funziona un condizionatore portatile e quali sono le differenze con un condizionatore fisso? Molto semplice. Rispetto al condizionatore "fisso" non ha bisogno di un supporto da montare all’esterno dell’abitazione e grazie alle rotelle posizionate nella parte in basso può essere trasportato di stanza in stanza. L’unica avvertenza è avere vicino una finestra dove posizionare il tubo di scarico. Per il resto, basta collegarlo alla corrente ed è già funzionante.

Electrolux ChillFlex Pro

Quando si acquista un condizionatore portatile, uno degli elementi da tenere in considerazione sono i BTU, ossia la capacità di raffreddamento (la potenza per dirla in parole semplice). Più è elevata, maggiore è la grandezza della stanza in cui può essere posizionato. Questo Electrolux ChillFlex Pro è abbastanza potente: ha una capacità di raffreddamento di 12.000BTU/h e riesce a coprire una stanza di circa 30-35 metri quadrati. Rispetto ai condizionatori portatili normali, questo modello di Electrolux ha un maggiore flusso d’aria e riesce a raffreddare una stanza in minor tempo. Rispettando anche l’ambiente: infatti utilizza il gas refrigerante R290 che ha un baso impatto ambientale.

Per impostare velocità e direzione del deflettore ci sono dei comodi comandi nella parte superiore del condizionatore. Nella confezione è presente anche un telecomando a raggi infrarossi per gestirlo da lontano. Sono presenti anche delle modalità speciali, pensate per quando si va a dormire e per diminuire la rumorosità del condizionatore.

Electrolux ChillFlex Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro in offerta a un prezzo di 472,89€, con uno sconto di ben il 25% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano più di 150€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 94,58€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno.

