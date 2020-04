Server Electronics Arts down, Origin non funziona. Cosa succede

Fifa 20 down, Apex Legends down, Origin non funziona: mattinata complicata per i server di Electronic Arts, dalle ore 09:00 del 14 aprile 2020 i giocatori lamentano l’impossibilità di giocare online a tutti i titoli dell’azienda statunitense. La colpa non è del PC o della console, ma sono i server di EA che non sono raggiungibili: a chi prova ad accedere viene mostrato un messaggio di errore.

In pochi minuti le segnalazioni sono diventate centinaia in tutto il Mondo: in un periodo in cui miliardi di persone sono confinate in casa per arginare la diffusione della pandemia, i server dei videogame sono messi sotto stress, soprattutto quelli dei titoli più famosi. Può capitare, quindi, che per un po’ di tempo i server siano irraggiungibili o che presentino dei problemi. Quale sia la causa che ha ha mandato i server di Electronic Arts down è sconosciuta, ma è molto probabile che dipenda dallo stress a cui sono obbligati in questi giorni. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il malfunzionamento al più presto.

Perché i server di Electronics Arts non funzionano

Nelle ultime settimane non è la prima volta che i server delle principali piattaforme di videogame online vadano down. I server sono sovraaffollati a causa dei tanti ragazzi rinchiusi in casa a causa del Covid-19 e che utilizzano i giochi online per passare le loro ore.

Su downdetector.it le segnalazioni da parte dei giocatori sono già centinaia e leggendo i commenti si capisce perfettamente che il problema riguarda l’impossibilità di accedere ai server di Electronic Arts e di Origin. Il disservizio non riguarda solamente l’Italia: i problemi sono generalizzati ed è impossibile accedere ai servizi di EA in tutto il Mondo. I tecnici sono sicuramente al lavoro per risolvere il disservizio. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 11:20. Dopo due ore dall’inizio del down dei server di Electronic Arts, Origin, Fifa 20, Battlefield e Apex Legends ancora non funzionano.