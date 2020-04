Fifa 20 e Apex Legends non funzionano oggi: ecco il perché

Fifa 20 e Apex Legends sono down. Dalle 9:00 del 14 aprile i server di Electronic Arts non funzionano e non permettono l’accesso a nessun videogame disponibile su Origin. I problemi maggiori sono per Fifa 20, Apex Legends e Battlefield, i titoli più importanti del publisher statunitense. I giocatori di Fifa 20 non possono nemmeno accedere a Fifa Ultimate Teame alla app companion: è tutto completamente bloccato.

Sono oramai diverse ore che Fifa 20 non funziona e molti utenti sono alla ricerca di risposte sui vari forum e sui social network nella speranza di trovare una soluzione. Soluzione che, però, al momento non c’è: i server sono inaccessibili e appena so prova a effettuare il login sullo schermo viene mostrato un messaggio di errore. I tecnici di Electronic Arts sono al lavoro per risolvere la situazione e la speranza è che entro poche ore tutto torni alla normalità. Sono oramai più di sei ore che Fifa 20 e Apex Legends non funzionano.

Perché non riesci a giocare a Fifa 20 oggi

Non si conoscono al momento le cause che stanno portando ad avere problemi così seri con Fifa 20, Apex Legends e tutti i giochi presenti su Origin. La certezza è che i server di Electronic Arts sono irraggiungibili.

La situazione verso le 12:00 sembrava essere tornata alla normalità, ma dalle 13:00 in poi sono tornate ad aumentare le segnalazioni da parte degli utenti. Alle 16:00 i server sono tornati online, ma solamente per pochi minuti. Infatti dalle 16:30 le segnalazioni su downdetector.it sono tornate ad aumentare, come si può notare dal grafico presente sul sito.

Molto probabilmente lo stress a cui sono stati sottoposti i server di Electronic Arts in questo periodo può essere uno dei fattori che ha portato Fifa 20 a essere down. Continueremo a seguire la situazione e vi terremo aggiornati.