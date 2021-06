Elite 5: le prime anticipazioni su trama e cast

Le puntate della quarta stagione di Elite sono arrivate da poco su Netflix e intanto le riprese della quinta stagione sono già iniziate. Gli studenti del liceo Las Encinas di Madrid si troveranno alle prese con nuovi personaggi e nuove avventure che terranno i fan incollati allo schermo.

L’annuncio della quinta stagione di Elite era arrivato lo scorso febbraio e le riprese sono iniziate già a marzo 2021 nel centro produttivo della piattaforma di streaming a Madrid. La quarta stagione invece entra ora nel vivo, con gli episodi che sono arrivati in streaming su Netflix a partire dal 18 giugno. Il teen drama prosegue tra nomi ormai consolidati del cast e nuovi arrivi che andranno a minare l’equilibrio ormai quasi raggiunto dagli studenti dell’esclusivo liceo spagnolo. Se la quinta stagione sarà anche l’ultima, come sostengono alcuni rumors, avrà l’arduo compito di dare un degno finale alle storie dei vari protagonisti che si intrecciano tra loro.

Elite 5: le anticipazioni sulla trama

La trama di Elite 5 al momento resta ancora un mistero, quel che è certo è che le vicende avranno luogo nella scuola superiore Las Encinas di Madrid e avranno per protagonisti gli studenti dell’esclusivo liceo. Anche se la quarta stagione è appena iniziata, c’è da scommettere che saranno molte le storie irrisolte che dovranno trovare la propria chiusura.

In Elite 4, infatti, arriverà un nuovo preside a Las Encinas che metterà in atto diversi cambiamenti cercando di rendere il liceo un posto ancora più esclusivo. Con lui, arriveranno anche i suoi tre viziati figli adolescenti. Tutti elementi che lasciano presagire nuovi intrighi di amore e amicizia, che troveranno il loro sviluppo di puntata in puntata.

Elite 5: il cast e quando esce

Se dal punto di vista della trama si sa ancora poco, le prime conferme sul cast della quinta stagione sono già arrivate. Confermata la presenza di Claudia Salas, che interpreta Rebeka, e di Martina Cariddi, che entra nella quarta stagione col personaggio di Mencia.

Tra i nuovi ingressi, invece, girano i nomi dell’attrice argentina Valentina Zenere, già famosa per aver interpretato Ambar Smith in Soy Luna, dell’attore brasiliano Lamoglie e di quello francese Nourou Adam, di cui non è stato ancora reso noto il ruolo.

Per quanto riguarda la data di uscita, anche questa non è stata ancora rivelata. Le riprese di Elite 5 sono iniziate nel mese di marzo, mentre il 18 giugno è arrivata su Netflix la stagione 4. Questo fa pensare che per la quinta stagione della serie TV spagnola bisognerà attendere almeno l’inizio del 2022.