Elodie canta per il film di Netflix “Over the Moon”

Netflix ha in serbo una sorpresa dedicata ai piccoli spettatori della piattaforma: nella seconda metà di ottobre (insieme a molte altre novità in programmazione) uscirà in streaming il nuovo film d’animazione intitolato Over the Moon – Il Fantastico mondo di Lunaria. Sarà diretto dal famoso regista Glen Keane, che ha già lavorato a capolavori del calibro de La Sirenetta e La Bella e La Bestia.

Per la pellicola si prospetta già un grande successo, complice la co-produzione di Netflix e Pearl Studio e la presenza tra i produttori di Gennie Rim e Peilin Chou. La trama racconta la storia di Fei Fei, una bambina che costruire una navicella spaziale per andare sulla luna e incontrare la dea che vi abita, dimostrando a tutti la sua esistenza. Si tratta della terza pellicola di Netflix Animation, dopo La famiglia Willoughby e Klaus. Nella colonna sonora del film spicca la canzone “Volo via” interpretata da Elodie. Insomma, sarà sicuramente una pellicola entusiasmante da vedere con tutta la famiglia.

Over the Moon: la trama

Concepito da Pearl Studio, il film d’animazione è incentrato sull’avventura di Fei Fei, una brillante bambina appassionata di scienza che decide di costruire una navicella spaziale e atterrare sulla luna. Il suo obiettivo è dimostrare l’esistenza della dea che, secondo la leggenda, abiterebbe sul satellite della Terra.

Una volta arrivata sulla luna scopre un mondo divertente e complesso, abitato da creature fantastiche. La storia parla quindi del potere della determinazione, dell’apertura a nuovi mondi e dell’accettazione di realtà che fino a quel momento sembravano impossibili.

Nella versione originale, la voce della protagonista Fei Fei è affidata all’attrice Cathy Ang. Nel cast troviamo anche Phillipa Soo, che ha interpretato Eliza Hamilton nel musical di Broadway: Hamilton. Un’altra grande protagonista del film è sicuramente la musica.

Elodie nella colonna sonora di Over the Moon

Le musiche del film sono affidate a Christopher Curtis (Chaplin), Marjorie Duffield ed Helen Park (KPOP). Mentre il compositore è il Premio Oscar Steven Price, che ha già partecipato a Gravity.

Nella versione italiana ci sarà anche la canzone “Volo via” interpretata da Elodie. La cantante si è detta particolarmente entusiasta della sua partecipazione: “Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la unisce alla famiglia, una parte di me. La sua avventura mi ha emozionato e ricordato quanto sia importante credere nei sogni”.

Il brano apparirà nei titoli di coda e rappresenta la versione italiana dell’originale “Rocket to the Moon”, canzone composta appositamente per il lungometraggio da Christopher Curtis e Marjorie Duffield.

Quando esce Over the Moon su Netflix

La pellicola è tra le principali novità di ottobre 2020 di Netflix. Sarà disponibile a partire dal 23 ottobre per tutti gli abbonati al servizio. Il film di animazione sarà doppiato in italiano e, come anticipato, anche le canzoni saranno riadattate.

Netflix è supportato su qualsiasi dispositivo mobile, scaricando l’apposita applicazione. Allo stesso modo, si può guardare anche sulle smart tv oppure connettendo una console di gaming ad una tv.