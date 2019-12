EMUI 10, arriva una nuova funzione per gli smartphone Huawei

31 Dicembre 2019 - La EMUI 10 è la nuova interfaccia utente basata su Android 10 disponibile per gli smartphone Huawei (l’aggiornamento non è ancora arrivato su tutti i dispositivi, il rilascio sta avvenendo progressivamente e bisognerà aspettare la metà del 2020 per vederla su un buon numero di dispositivi). Grazie alla nuova interfaccia utente sono tante le novità pensate per gli utenti, a partire da un nuovo set di icone fino ad arrivare a nuovi sistemi per rendere più veloce lo smartphone.

Le novità, però, non sono finite qui, perché gli sviluppatori Huawei hanno in programma nuove funzionalità per i prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda cinese sta rilasciando un nuovo strumento molto interessante: il conto alla rovescia che si attiva tramite comando vocale. Basta impartire il comando all’assistente vocale dello smartphone e immediatamente parte il countdown. Sempre tramite i comandi vocali è possibile bloccare il conto alla rovescia oppure farlo ripartire da zero. Ecco come attivarlo.

Come far partire il countdown sugli smartphone Huawei

Con la nuova funzione in rilascio sugli smartphone Huawei, gli utenti non dovranno più utilizzare un’app ad hoc per far partire il countdown, ma potranno utilizzare direttamente la propria voce. Basterà dire a Google Assistente: “Fai partire il countdown di X minuti” e sullo schermo partirà il conto alla rovescia. Sempre con la propria voce si potrà mettere in pausa o far ripartire il countdown, senza dover interagire con lo schermo.

Come ottenere la nuova funzione

Per il momento il countdown con comando vocale è stato rilasciato solo in Cina e non sappiamo quando arriverà anche in Italia. Il nuovo strumento è presente nella versione EMUI 10.0.0.171. Per controllare se avete ricevuto l’aggiornamento dovete entrare nelle Impostazioni dello smartphone, premere su Sistema e aggiornamenti e poi su Aggiornamenti software.