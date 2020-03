EMUI 10 disponibile in Italia su nuovi smartphone Huawei: quali sono

3 Marzo 2020 - Continua il lavoro di Huawei per portare la nuova EMUI 10 su propri smartphone. In questi giorni l’aggiornamento dell’interfaccia utente e del sistema operativo Android 10 è arrivato su nuovi dispositivi, anche sul mercato italiano. La EMUI 10 è in fase di rilascio per il Huawei P Smart 2019, Honor 9x, Honor 20, Honor 20 Pro e Honor View20. Per questi ultimi tre modelli non si tratta della EMUI 10, ma della Magic UI 3.0, l’interfaccia sviluppata da Honor per i propri dispositivi, ma che ha moltissimo in comune con quella di Huawei.

La EMUI 10 ha fatto il suo debutto lo scorso agosto durante la Huawei Developers Conference 2019, l’evento dedicato agli sviluppatori. Dopo una lunga fase di test, l’interfaccia è stata rilasciata su alcuni modelli prima in Cina e poi anche in Italia. Per il momento sono una decina i modelli che sono stati già aggiornati e il Huawei P Smart 2019 si va ad aggiungere alla lista. Entro i prossimi mesi è previsto l’arrivo della EMUI 10 su un numero consistente di dispositivi. Quali sono le novità più interessanti della nuova interfaccia utente? Sicuramente il Tema Scuro che può essere impostato direttamente dalle impostazioni. Molto interessanti anche le nuove personalizzazioni grafiche e i temi.

EMUI 10 disponibile in Italia

La EMUI 10 è finalmente disponibile in Italia anche per il Huawei P Smart 2019. L’aggiornamento ha un peso di 4,06 GB e porta sul telefono la versione 10.0.0.170 della EMUI ed anche Android 10. Presente la modalità scura (sebbene al posto del nero, Huawei abbia deciso di utilizzare un blu molto scuro) e anche nuove icone completamente ridisegnate. Non solo, gli sviluppatori sono riusciti a migliorare il codice e ad assicurare una velocità e una reattività maggiore al dispositivo, soprattutto durante l’utilizzo quotidiano.

Il nuovo software Magic UI 3.0

Oltre agli smartphone Huawei, anche Honor sta portando sui propri dispositivi l’ultima versione della sua interfaccia utente: Magic UI 3.0, basata su EMUI 10. Honor ha reso disponibile la Magic UI 3.0 basata su Android 10 su Honor 20, Honor 20 Pro e Honor View20. L’ultima versione disponibile per tutti e tre i telefoni è la 10.0.0.184, ma in alcuni paesi l’ultimo aggiornamento potrebbe essere indicato con delle sigle differenti e riportare le seguenti varianti: 186/180 e 179. L’aggiornamento è di ben 4,5 GB per cui si consiglia di installarla solamente quando il telefono è in carica e si ha a disposizione un Wi-Fi per non consumare i dati dell’abbonamento mensile.

Le novità della Magic UI 3.0

La nuova versione software basata su Android 10 introduce una serie di novità molto attese, tra cui l’interfaccia utente che supporta la modalità scura, ma anche inedite animazioni, la palette di colori “Morandi”, una nuova e più semplice gestione del pannello della Privacy e altre migliorie ideate per rendere più reattivi e veloci gli smartphone dell’azienda cinese.

Come aggiornare lo smartphone Huawei ad Android 10 ed EMUI 10

Per installare l’aggiornamento della EMUI 10 è possibile accedere all’app HiCare e premere il pulsante Aggiorna presente nella homepage. Partirà il download dell’update e poi l’installazione automatica. Per evitare qualsiasi tipo di problema si consiglia di effettuare il backup dei propri dati.