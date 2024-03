Energizer U660S è un pieghevole veramente low cost, con due grossi limiti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Energizer / X

Energizer, il noto brand famoso principalmente per le sue batterie, ha realizzato uno smartphone pieghevole, l’Ultimate U660S presentato in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona.

Un device economico che cerca di cavalcare l’onda dell’abbassamento di prezzo nel settore dei foldable, arrivando sul mercato a un costo interessante ma con alcune caratteristiche che potrebbero comprometterne il successo, come l’assenza del 5G, ad esempio, e una batteria con una capacità davvero bassa per un brand noto soprattutto come produttore di batterie.

Energizer Ultimate U660S: scheda tecnica

Il nuovo Energizer Ultimate U660S ha un display principale OLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel). Lo schermo secondario, andando un po’ in controtendenza sugli altri foldable sul mercato, è estremamente semplice e consente solo di visualizzare l’ora, qualche informazione sul dispositivo e le notifiche in arrivo.

Il processore è un non più recentissimo MediaTek Helio G99 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Una soluzione economica, utile principalmente per mantenere bassi i consumi e, naturalmente, il prezzo finale del dispositivo.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 25 MP. Una scelta interessante quella scelta dall’azienda produttrice e che, soprattutto, va subito al sodo, con due fotocamere discrete che alle giuste condizioni possono regalare scatti più che buoni.

Le opzioni di connettività non contemplano il 5G dato che il chip in dotazione non è in grado di accedere alla rete veloce, e questa è forse una delle prime note stonate in questo device che, pur arrivando sul mercato con questo innovativo fattore di forma, resta un po’ indietro rispetto alla concorrenza. Del resto a questo prezzo, probabilmente, non si poteva fare di meglio.

Tra le altre connessioni ci sono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 3.400 mAh e questa è la seconda stonatura in questo device che potrebbe limitare non poco l’utilizzo di questo smartphone. Infine il sistema operativo è Android 14.

Energizer Ultimate U660S: quando arriva

Stando alle indicazioni condivise da Energizer, il suo Ultimate U660S arriverà sul mercato a partire dal prossimo novembre ma non è ancora chiaro se sarà disponibile ovunque o se la diffusione sarà limitata in alcuni paesi.

La cosa interessante di questo smartphone, però, è il prezzo di 499 euro che porta questo flip phone a essere uno dei prodotti più economici della categoria. Tuttavia mancano ancora diversi mesi all’uscita e visto che il mercato dei foldable sta cambiando, con l’arrivo di tanti prodotti low-cost, da qui a novembre potrebbero non mancare altre sorprese.