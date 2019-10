Facebook cambia: arriva la nuova interfaccia web con dark mode

24 Ottobre 2019 - Ormai è un tripudio di interfacce Dark Mode. Sistemi operativi e app sono passati al “lato oscuro” offrendo agli utenti la possibilità di saggiare questa nuova modalità che, oltre a non affaticare la vista, consente anche un notevole risparmio di batteria.

Twitter, Google Maps, Instagram, iOS e Android: attualmente quasi tutti i big del digitale propongono la modalità scura. Ultimo in ordine di tempo a offrire questa nuova modalità è Facebook che, come notato da alcuni utenti, sta testando una interfaccia web completamente rinnovata. L’obiettivo è rendere più chiaro e visibile ogni singolo contenuto presente sulle pagine del social, rendendo più semplice la navigazione e maggiormente “visibili” gli elementi presenti in pagina.

Facebook: nuova interfaccia web

La nuova interfaccia web era già stata annunciata dal gigante di Menlo Park durante l’ultima conferenza F8 di San Francisco ed è attualmente in fase di distribuzione. Occorreranno però alcune settimane prima che diventi disponibile per tutti gli utenti del celebre social media sparsi in giro per il mondo. Facebook presenta un look totalmente rinnovato nel layout e nel design. Molti elementi sono stati riposizionati all’interno della pagina principale della rete sociale, sono state introdotte nuove schede e una nuova grafica che supporta, come anticipato, la cosiddetta Dark Mode, il tema scuro che utilizza il nero come sfondo al posto del bianco. La nuova modalità Dark Mode può essere attivata a discrezione dell’utente e per abilitarla basterà accedere al pannello delle impostazioni.

Quando sarà disponibile la nuova interfaccia di Facebook?

Per poter utilizzare la nuova interfaccia web di Facebook non dovremmo fare poi molto. Sarà lo stesso social ad avvisarci della disponibilità della nuova versione, chiedendoci se vogliamo attivarla “in prova” oppure se vogliamo continuare con la vecchia sino a quando non verrà discontinuata.

Allo stato delle cose, non è possibile forzare l’aggiornamento alla nuova interfaccia e non è possibile richiederla in anticipo come successo in altre occasioni. Facebook per ora sta inviando una serie di inviti in maniera random e graduale. Bisognerà avere pazienza e attendere un po’ di tempo affinché la nuova interfaccia web sarà finalmente disponibile a tutti.