Cuffie Fairbuds XL ufficiali: caratteristiche e prezzo

Sono disponibili anche in Italia le nuove cuffie wireless over-ear Fairbuds XL. Questo modello con padiglioni e archetto è un progetto di Fairphone, azienda che produce l’omonimo telefono Fairphone, primo e unico smartphone etico, sostenibile e in gran parte riciclabile. Anche le cuffie Fairbuds XL nascono sotto il segno della sostenibilità e, come il Fairphone, sono riparabili perché sono formate da 11 componenti per i quali l’azienda mette a disposizione altrettanti pezzi di ricambio. In più, sono prodotte utilizzando pellami vegani e materiali riciclati, quali plastica, alluminio e parti in poliestere e nylon.

Cuffie Fairbuds XL: caratteristiche tecniche

Le cuffie Fairbuds XL sono cuffie over-ear, con driver dinamici da 40 millimetri e cancellazione attiva del rumore (ANC), grazie a 6 microfoni distribuiti nei due padiglioni: 2 nel sinistro e 4 nel destro. Non manca la modalità ambiente, che permette di far filtrare i rumori esterni senza doversi togliere le cuffie, cosa ancora più scomoda da fare se le cuffie sono di tipo over-ear.

Le cuffie hanno i pulsanti fisici su uno dei padiglioni, quello destro, ma sono compatibili anche con i comandi vocali di Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Siri. È possibile personalizzare la riproduzione audio utilizzando l’app Fairbuds, tramite la quale è possibile scegliere uno dei preset Signature EQ, già calibrati in collaborazione con Sonarworks per ogni genere musicale.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.1 è possibile collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, ma è possibile anche usare il jack da 3,5 mm che però deve essere acquistato a parte, così come il caricabatteria (USB-C). La scelta, come spiegato dall’azienda, riguarda la sostenibilità, poiché questi due ultimi accessori possono essere già in possesso dell’utente e dunque, solo chi ne ha veramente bisogno provvederà ad acquistarli all’occorrenza.

La batteria da 800 mAh assicura 30 ore di autonomia, che scendono a 26 ore con ANC attivato, e si ricarica in 3 ore. La certificazione IP54 per la resistenza a polvere, sudore o leggeri spruzzi d’acqua chiude la scheda tecnica.

Fairbuds XL: le parti di ricambio

Poi c’è tutta la questione riparabilità: le Fairbuds XL possono essere fatte letteralmente a pezzi e smontate completamente, per sostituire ognuno degli 11 componenti:

Archetto

Cover dell’archetto

Cavo di connessione tra i due speaker

Speaker destro

Speaker sinistro

Cuscinetti degli speaker

Base dell’archetto

Batteria

Cover speaker destro

Cover speaker sinistro

Joystick e pulsanti

Ognuno di questi componenti è disponibile come ricambio sul sito del produttore, ma è probabile che quelli più richiesti siano la batteria e i cuscinetti.

Cuffie Fairbuds XL: disponibilità e prezzo

Le ciffie Fairbuds XL possono essere già acquistate sul sito ufficiale dell’azienda, anche in Italia, al prezzo di 249 euro nei colori verde e nero.