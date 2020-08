Fall Guys, pronto l'arrivo della Stagione 2: le anticipazioni

Un successo inaspettato e che in poco tempo ha fatto diventare Fall Guys: Ultimate Knockout il gioco del momento. Su Twitch è uno dei titoli che raccoglie il maggior numero di spettatori e che sta continuando a crescere nonostante titoli come Fortnite e Call of Duty: Warzone stiano portando grosse novità nelle ultime settimane. Il motivo di questo successo è sconosciuto: il gioco si basa su un’architettura piuttosto semplice, ma il fatto di essere così facile da apprendere, ma non da giocare, ha influito pesantemente.

Ora Mediatronic, la software house che lo ha sviluppato, è chiamata a un grosso lavoro: far mantenere alta l’attenzione sul videogame, anche dopo questo periodo di euforia. E per farlo sta lavorando al meglio per lanciare al più presto la Stagione 2, con un nuovo Battle Pass che metterà in palio non solo skin, ma che introdurrà anche nuove mappe di gioco e altri elementi richiesti a gran voce dalla community.

Il gioco, infatti, nonostante il grande successo, sotto molti punti di vista è incompleto. Il giocatore non può controllare le proprie statistiche e l’interfaccia dei menù è ancora piuttosto scarna. Con la Stagione 2 tutti questi piccoli problemi dovrebbero essere fixati.

Fall Guys 2: le anticipazioni sulla Stagione 2

Il successo di Fall Guys è testimoniato anche dal fatto che il gioco sarà uno dei protagonisti dell’evento principale che aprirà la Gamescom 2020, la fiera dedicata ai videogiochi che quest’anno si terrà solo online. Durante l’evento di apertura che si terrà il 27 agosto alle ore 20:00, sul palco virtuale salirà anche Fall Guys e verranno svelate tutte le novità della Stagione 2, compreso il giorno in cui verrà rilasciata.

Cosa dovremmo attenderci dalla Stagione 2 di Fall Guys? In queste ultime settimane molti dataminer hanno analizzato i file di gioco e hanno scoperto la presenza di nuove mappe che andranno ad arricchire il videogame. Uno dei consigli che arriva più di frequente proprio dai giocatori è di aumentare i mini giochi disponibili e la necessità di introdurne di nuovi per non far cadere presto nel dimenticatoio il gioco. E Mediatronic sembra essersi proprio convinta nel farlo: con l’inizio della Stagione 2 dovrebbero arrivare ben tre nuovi mini giochi, con l’aggiunta di nuove skin per personalizzare il proprio personaggio.

Gli sviluppatori potrebbero mettere mano anche all’interfaccia utente, cambiando un po’ la faccia al menù e aggiungendo soprattutto le statistiche personali. D’altronde si sa, i gamer sono vanitosi e mettere in mostra le proprie statistiche, soprattutto su Twitch, porta fama e visualizzazioni.