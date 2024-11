Fallout, c'è una novità nel cast della stagione 2

Fonte foto: Prime Video

C’è un nuovo ingresso nel cast di Fallout 2. L’apprezzata serie tv è uscita ad aprile 2024 su Prime Video ed è stata subito rinnovata per una seconda stagione, dopo essere diventata uno dei tre titoli più visti sulla piattaforma e avere ottenuto 16 nomination agli Emmy. Basata sulla serie di videogiochi omonima, Fallout è ambientata in un mondo retro-futuristico e post-apocalittico in cui la parte ricca della popolazione si è rifugiata in bunker antiatomici sotterranei, i Vault, mentre il resto vive in un mondo radioattivo e senza più regole. Due secoli dopo il disastro nucleare, Lucy, discendenti dei primi abitanti dei Vaul, esce nel mondo esterno per cercare suo padre, incontrando una realtà molto diversa da quella a cui è sempre stata abituata.

Fallout stagione 2: le novità nel cast

A entrare nel cast della stagione 2 è Macaulay Culkin, attore diventato celebre in giovane età per il ruolo da protagonista in Mamma ho perso l’aereo e più di recente applaudito da pubblico e critica per la sua interpretazione in American Horror Story.

Culkin sarà nella seconda stagione di Fallout con un ruolo ricorrente di cui non si sa ancora molto, se non che sarà un «genio folle».

Macaulay Culkin has been cast in ‘FALLOUT’ Season 2 He will play a crazy genius-type character pic.twitter.com/diRaa4XcOT — ScreenTime (@screentime) November 8, 2024

Nel cast ci sono anche Ella Purnell nel ruolo di Lucy, Aaron Moten in quello di Maximus e Walton Goggins in quello del Ghoul. Tra gli interpreti ci sono inoltre Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan e Xelia Mendes-Jones.

Ultime notizie e aggiornamenti su Fallout 2

Prodotta esecutivamente da Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, Fallout 2 uscirà prossimamente su Prime Video, ma al momento non ci sono ancora molte notizie o anticipazioni in merito.

A parte la new entry rappresentata da Culkin, infatti, per ora non sono stati forniti altri aggiornamenti ufficiali su trama e cast della stagione 2. A quanto pare fino a poco tempo fa persino gli stessi protagonisti della serie tv ne erano all’oscuro. In una videointervista di inizio ottobre, ad esempio, Purnell raccontava di non avere alcuna informazione in merito ai nuovi episodi né all’inizio della produzione.

Qualche aggiornamento in questo senso è però arrivato nel frattempo: le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare a novembre 2024. Se le tempistiche di produzione della stagione 2 saranno simili a quelle della stagione 1, i nuovi episodi comunque non dovrebbero uscire sulla piattaforma di streaming prima del 2026.

IS THIS A #FALLOUT SEASON 2 TABLE READ?!!??? 😱☢️ pic.twitter.com/ZlBZ1DIFVN — lucks eterna ☘️ (@lucks_eterna) November 1, 2024

Intervistato da Deadline sul futuro del suo personaggio (il Ghoul) nella stagione 2, Goggins ha detto: «Dove vorrei che andasse? Voglio mantenerlo segreto. È molto complicato nella mia mente, e penso lo sia per tutti i soggetti coinvolti, sembra che siamo all’inizio di qualcosa. Non abbiamo finito l’inizio di questa esperienza, c’è ancora molta strada da fare e molta storia da raccontare».