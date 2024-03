Fallout, l'attesissima serie ispirata al videogioco è sempre più vicina

Fonte foto: Prime Video

Mancano ormai pochi giorni al debutto della nuova, attesissima serie Fallout. Ambientata nel mondo post apocalittico del franchise omonimo di videogiochi retro-futuristici, la serie promette di mantenere l’originalità e la complessità del materiale originale da cui trae spunto, oltre che il suo apprezzato black humor. Così almeno sembra emergere dal trailer ufficiale diffuso di recente, in cui tra le altre cose si vede la protagonista Lucy (interpretata da Ella Purnell) provare ad adattarsi, non senza fatica, a un mondo stravolto dalle radiazioni e dalla violenza dei suoi abitanti.

Anticipazioni e trama di Fallout

La trama di Fallout è ambientata circa due secoli dopo l’apocalisse nucleare che ha reso la Terra un luogo inospitale, ostile e devastato dalle radiazioni. Le persone più ricche si sono salvate grazie a lussuosi rifugi antiatomici, dai quali però sono adesso costrette a uscire. Per loro arriva così il momento di scoprire per la prima volta ciò che per tanti altri è realtà da duecento anni: un paesaggio contaminato e infernale, ma soprattutto incredibilmente complesso, bizzarro e violento.

Lucy, che è appunto un’abitante di questi rifugi antiatomici, è caratterizzata da un certo ottimismo e deve lottare strenuamente per adattarsi al mondo che i suoi antenati si erano lasciati alle spalle. Oltre a lei, nel breve trailer recentemente distribuito si vedono anche Moldaver e Ma June.

Fallout: il cast completo della serie tv

Oltre alla già citata Ella Purnell nei panni di Lucy, il cast di Fallout include Aaron Moten (visto in Emancipation – Oltre la libertà) nei panni del giovane soldato Maximus e Walton Goggins (The Hateful Eight) nel ruolo di Ghoul, un cacciatore di taglie dalla dubbia moralità.

Tra gli interpreti figurano inoltre Moisés Arias (noto per Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland) e Michael Emerson (Person of Interest).

Completano il cast Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La ruota del tempo).

Prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films, la serie è diretta in parte da Jonathan Nolan, che è anche executive producer insieme a Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producers, autori e co-showrunners.

Quando esce Fallout in streaming

La serie tv Fallout arriva in esclusiva su Prime Video l’11 aprile 2024, dunque un giorno prima rispetto a quanto precedentemente annunciato dalla piattaforma di streaming. Tutti gli otto episodi saranno disponibili da subito.