Fantaghirò diventa una serie tv: ecco i dettagli

Fantaghirò è la serie di film fantasy italiana che conquistò il pubblico negli anni Novanta. Era diretta da Lamberto Bava e si ispirava alla fiaba popolare italiana riscritta da Italo Calvino con il titolo Fanta-Ghirò, persona bella.

I cinque film della saga vennero trasmessi dal 1991 al 1995 e vedevano tra i principali interpreti Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart. Fin dall’uscita della prima pellicola, Fantaghirò riscontrò un successo enorme in tutto il Paese, soprattutto i ragazzi di allora, fino a caratterizzare una intera generazione. Nel 2017 Netflix ripropose tutti i film in streaming, scatenando l’entusiasmo degli utenti. I film sono ambientati in un medioevo immaginario dove una principessa ribelle decide di proteggere il suo regno durante una sanguinosa guerra. Non mancano streghe, grotte misteriose, pietre parlanti e tanta magia. La notizia di questi giorni è che Fantaghirò diventerà una serie tv prodotta da Lotus Production.

Fantaghirò: una live action tutta italiana in arrivo

Lotus Production è la società di produzione cinematografica guidata da Marco Belardi, appartenente a Leone Film Group. Tra i film spiccano A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Notti Magiche di Paolo Virzì, Vivere di Francesca Archibugi e Gli Anni più belli di Gabriele Muccino. Tra le serie tv prodotte dalla compagnia troviamo invece Tutta colpa di Freud – la serie (in arrivo il 26 febbraio su Amazon Prime Video) e Immaturi – La serie (disponibile su Infinity).

Lotus Production tramite un comunicato ha annunciato il nuovo progetto: una live action intitolata "Fantaghirò: la Regine dei due Regni" scritta dai White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo, regista del musical The Land of Dreams e creative producer del dipartimento Lotus Factory.

Non si hanno ancora notizie sul cast, anche se c’è una enorme curiosità a proposito dell’attrice che rivestirà il ruolo di protagonista, affidato nei film all’indimenticabile Alessandra Martines.

Fantaghirò: trama

Non è ancora chiaro se la live action sarà un reboot dei vecchi film oppure se la trama sarà ispirata al personaggio ma del tutto nuova.

La trama originale si sviluppava attorno alla figura di Fantaghirò, una principessa ribelle, figlia di un re che avrebbe desiderato un maschio ma ha avuto solo figlie femmine. Fantaghirò è una ragazza particolare, viene presa in giro dalle sorelle perché ama leggere e ha gusti "poco femminili". Ma un giorno, per difendere il Regno, si taglia i capelli e finge di essere un guerriero. Da quel momento affronta avventure di ogni tipo e si rifugia in una foresta selvaggia, dove incontra il principe Romualdo, Re del regno rivale. I due si innamorano ma rimangono all’oscurò delle loro identità.

Fantaghirò serie tv 2021: uscita

Le riprese inizieranno nel 2021, quindi probabilmente entro un anno potremo vederla o almeno avere notizie circa la pubblicazione. Non si sa ancora su quale piattaforma verrà trasmessa, tuttavia non è da escludere che la vedremo su Amazon Prime Video o RaiPlay.

Infatti, sulla piattaforma streaming di Amazon arriverà il 26 febbraio "Tutta colpa di Freud" la serie tv basata sull’omonimo film di Paolo Genovese. Naturalmente per le notizie ufficiali in merito dovremo attendere i comunicati.