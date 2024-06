A partire da oggi, giovedì 6 giugno 2024, alcuni clienti di Fastweb Mobile potrebbero avere dei problemi. L’operatore telefonico svizzero, tra i maggiori in Italia per numero di utenti, inizia oggi a spegnere parzialmente la vecchia rete 3G e a usare alcune delle frequenze per la rete 4G.

Chi ha buona memoria, però, ricorderà che già a metà 2022 Fastweb aveva “spento il 3G“ esattamente come gli altri operatori italiani. Queste operazioni, infatti, sono sempre estremamente graduali in modo da dare il tempo agli utenti di rimediare ad eventuali conseguenze nella ricezione del segnale o nella navigazione Internet.

Addio 3G Fastweb: cosa cambia

A differenza di quanto si possa inizialmente pensare, spegnendo la rete 3G ci saranno conseguenze anche per chi ha un telefono 4G o addirittura 5G.

La rete 3G, infatti, viene usata ad esempio per navigare online mentre si telefona. In pratica lo smartphone, per mantenere alte le prestazioni ed evitare sovraccarichi e interferenze, usa la rete 4G per navigare e quella 3G per parlare, o viceversa se non è possibile.

Con lo spegnimento della rete 3G di Fastweb, quindi, i clienti con uno smartphone solo 3G non potranno più accedere a Internet mentre telefonano e, in più, subiranno un pesante rallentamento della connessione dati.

Questo perché la navigazione avverrà sulla rete 2G, che è vecchissima ma estremamente affidabile e, per questo, resterà attiva ancora per qualche anno come rete di emergenza.

Chi ha uno smartphone 4G senza VoLTE (Voice Over LTE), invece, non potrà più navigare mentre telefona, ma almeno non avrà grossi rallentamenti. Questo perché continuerà a navigare su rete 4G, se disponibile.

Infine, chi ha uno smartphone 4G o 5G VoLTE non subirà alcuna conseguenza dallo spegnimento della rete 3G di Fastweb, perché la tecnologia VoLTE permette di navigare e parlare contemporaneamente sulla stessa rete.

Quali sono i telefoni VoLTE

In linea di massima, se il telefono è molto recente è quasi certamente compatibile con il VoLTE. Tuttavia, questa tecnologia va abilitata sul singolo smartphone dall’operatore, così può capitare che lo stesso telefono sia in grado di usare il VoLTE con l’operatore X, ma non con l’operatore Y.

Fastweb dichiara che tutti i modelli di Apple, Samsung, Oneplus, Oppo, Vivo lanciati dal 2023 in poi sono compatibili con il suo VoLTE. Per averne certezza, però, è utile contattare il servizio clienti dell’operatore telefonico.