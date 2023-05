Festa della Mamma: cosa vedere su Netflix

La Festa della Mamma ricorre ogni anno a maggio, ma la data cambia sempre: nel 2023 si festeggia proprio oggi, domenica 14 maggio. Nelle famiglie appassionate di film e serie tv, allora, anche questa giornata può diventare l’occasione per guardare insieme una delle ultime novità uscite in streaming oppure un grande classico che è sempre bello rivedere. Magari, data la circostanza, scegliendo un titolo che porta sul piccolo schermo le tante sfumature della maternità. Ecco cosa vedere su Netflix.

Workin’ Moms

Questa serie tv canadese in sette stagioni ha per protagoniste quattro amiche trentenni che cercano di gestire al meglio la propria vita di mamme lavoratrici facendo quadrare la vita sentimentale e familiare con la carriera. La serie ha debuttato nel 2017, ma in Italia è arrivata su Netflix nel 2019 con le prime tre stagioni. La quarta è uscita nel 2020, la quinta nel 2021 e la sesta nel 2022. La settima, invece, è da poco disponibile su Netflix.

The Mother

Fino a dove può arrivare una madre per difendere la propria figlia? La mamma vendicativa protagonista di questo film, appena uscito su Netflix, è una ex assassina che, dopo anni di separazione forzata dalla sua bambina, torna per proteggerla da alcuni spietati criminali. L’attrice protagonista è Jennifer Lopez.

Ginny&Georgia

In questa serie tv statunitense nel 2021, visibile su Netflix, Ginny ha 15 anni e vive in Massachusetts con la madre single trentenne Georgia e il fratello Austin. Nel passato della famiglia c’è però un evento drammatico e misterioso: un incidente che è costato la vita al marito di Georgia, patrigno di Ginny e Austin, e che anche a distanza di tempo minaccia di sconvolgere le loro vite. La seconda stagione è uscita lo scorso febbraio.

Una mamma per amica

Parlando sempre di giovani mamme single e figlie adolescenti non si può non pensare a Una mamma per amica. Lorelai e Rory sono state due personaggi amatissimi di questa serie tv uscita negli anni Duemila. Le sette stagioni regalano ancora qualche risata e si possono recuperare su Netflix.

La vita dopo i figli

Su Netflix c’è anche questa commedia del 2019 diretta da Cindy Chupack. La trama inizia proprio nel giorno della Festa della Mamma: tre amiche si incontrano per lamentarsi dei rispettivi figli, colpevoli di essere distanti e disinteressati. Da qui l’idea: organizzare un viaggio per andare a trovarli.

Fun Mom Dinner

Chi ha voglia di leggerezza senza troppe pretese può guardare anche questo film del 2017, visibile su Netflix. Le protagoniste sono quattro madri, accomunate dal fatto che i figli frequentano la stessa classe, che si prendono una serata libera per andare a cena insieme. Ovviamente il tutto prenderà una piega comica e inaspettata.