Fifa 20, arriva l'app per gestire FUT dallo smartphone

18 Settembre 2019 - Come oramai da tradizione anche quest’anno EA Sports ha pubblicato la companion app per FIFA 20 che permette di gestire la propria squadra di Fifa Ultimate Team direttamente dallo smartphone. L’app è completamente gratuita, disponibile per i dispositivi iOS e Android, può essere scaricata da chi possiede il gioco sia su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

L’app è disponibile dal 19 settembre, qualche giorno prima rispetto all’uscita ufficiale del gioco. L’app companion di Fifa 20 è molto utile per controllare la propria squadra di FUT da remoto. Si può partecipare ai FUT Draft, oppure acquistare i Fifa Points e i pacchetti con all’interno i giocatori. Chi ha già giocato ai precedenti capitoli di Fifa non avrà nessun tipo di problema ad adattarsi all’app Fifa 20, mentre coloro che sono dei novizi del videogioco devono aspettare l’uscita ufficiale del titolo prevista per il 27 settembre. Ecco che cosa si può fare con l’app companion Fifa 20.

La nuova app di FIFA 20

La nuova app di FIFA 20 permetterà di continuare a giocare a FUT a distanza monitorando e gestendo il proprio team direttamente dallo smartphone e indipendentemente dalla piattaforma utilizzata: PS4, Xbox One, Nintendo Switch o PC. Sarà possibile seguire costantemente le operazioni di mercato, acquistare pacchetti speciali nonché i FIFA Points, partecipare alle sfide Creazione Rosa e molto altro ancora. Dulcis in fundo, utilizzando l’app complementare di FIFA 20 per un periodo di tempo limitato si avrà diritto a partecipare a una serie di concorsi esclusivi con in palio ricchi premi giornalieri e crediti extra da utilizzare proprio nella modalità Ultimate Team.

Come scaricare la nuova app di FIFA 20

Chi ha già utilizzato la app companion di FIFA può scaricare solamente l’aggiornamento della nuova versione a partire sempre dal 19 settembre. Chi invece non ha mai utilizzato l’app dovrà attendere di possedere la propria copia personale del gioco. Dopodiché basterà effettuare il login con il proprio account personale a FIFA 20 sulla console utilizzata o direttamente su PC. Dopo aver creato il proprio Club di FIFA Ultimate Team dovrà essere impostata una domanda/risposta di sicurezza e solo allora sarà possibile scaricare l’app FIFA 20 sullo smartphone. Una volta installata basterà effettuare il login con l’account di Fifa 20 e attendere sulla propria e-mail l’arrivo del codice di sicurezza da inserire per validare l’app.

Quando esce Fifa 20

L’uscita ufficiale di Fifa 20 è fissata per il 27 settembre. Chi ha acquistato una delle versioni Premium potrà accedere al videogame dal 24 settembre.