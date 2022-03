5 film thriller da vedere su Netflix

Non c’è niente di meglio di un bel film thriller per trascorrere la serata, da soli o in compagnia, e svuotare la mente dai pensieri della giornata, immergendosi in una storia appassionante e ricca di colpi di scena. Su Netflix ci sono vari titoli tra cui scegliere, tra cui alcuni usciti di recente.

Il termine thriller viene dall’inglese to thrill, che significa rabbrividire; i film di questo genere, infatti, giocano molto con la suspense, il brivido, l’azione e i colpi di scena per tenere gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultima scena. Su Netflix si trovano vari film di questo genere, tra cui alcuni grandi classici: Zoadiac, ad esempio, che si basa sulla vera storia del killer dello Zodiaco, oppure il celebre Fight Club o The Game, entrambi diretti da David Fincher. Guardando alle ultime uscite, invece, ecco qualche nuovo titolo di film thriller da vedere subito in streaming.

Against the Ice

Questo film thriller e avventuroso diretto da Peter Flinth si basa sui racconti delle vere esplorazioni polari avvenute agli inizi del Novecento ed è una delle ultime aggiunte al catalogo Netflix. Against the Ice dura un’ora e 43 minuti e racconta la storia di due uomini che, viaggiando nel vastissimo territorio ghiacciato dalla Groenlandia, devono lottare per la propria sopravvivenza.

The Weekend Away

Uscito su Netflix proprio quest’anno, si tratta di un thriller psicologico diretto da Kim Farrant, già nota per Strangerland. Nel film, che dura un’ora e mezza ed è basato su un racconto di Sarah Alderson, due vecchie amiche trascorrono un weekend insieme in Croazia, ma durante la prima notte una delle due sparisce misteriosamente. La ricerca della donna porterà alla luce una storia torbida e inaspettata.

L’apparenza delle cose

L’apparenza delle cose, il cui titolo originale è Things Heard & Seen, è un film thriller horror uscito del 2021 su Netflix e diretto da Robert Pulcini e Shari Springer Berman. La protagonista della trama è una giovane donna che, dopo aver lasciato Manhattan per trasferirsi in una piccola cittadina, scopre che sia il marito sia la nuova casa nascondono dei segreti oscuri.

Mother/Android

Questo film thriller e Sci-Fi, che dura poco meno di due ore, è diretto da Mattson Tomlin ed è uscito nel 2022 su Netflix. La trama è ambientata in un mondo post apocalittico e i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza incinta che cercano di mettersi in salvo dagli androdi che hanno preso il controllo del pianeta.

Black Island

Un’isola sperduta e all’apparenza pacifica, uno studente orfano, un’insegnante indecifrabile e diversi terribili segreti che, dopo essere stati celati per molto tempo, vengono allo scoperto. Ecco gli ingredienti di questo thriller di un’ora e 44 minuti diretto da Miguel Alexandre, uscito nel 2021 su Netflix.