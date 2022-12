Fire TV Stick 4K: con l’offerta di Natale il prezzo crolla

Se c’è un prodotto che più di tutti simboleggia il Natale targato Amazon è sicuramente il Fire TV Stick. La chiavetta multimediale è diventata oramai uno dei dispositivi più amati e acquistati tra quelli realizzati dal sito di e-commerce e la si trova nelle abitazioni di migliaia di famiglie. E in questo periodo diventa anche il perfetto regalo di Natale: costa poco, è utilissima, facile da utilizzare e ha anche Alexa integrato. Cosa chiedere di più?

Se a tutto questo ci aggiungi anche il fatto che da oggi la troviamo in super offerta, ecco che diventa un dispositivo da acquistare subito. In promo troviamo la Fire TV Stick 4K e la Fire TV Stick 4K Max, i due modelli più cercati perché gli unici a supportare la risoluzione più elevata. La chiavetta multimediale permette di accedere a migliaia di applicazioni e anche se abbiamo già uno smart TV in casa, si rivela sempre molto utile. Dà accesso a nuove funzionalità e grazie alla presenza di Alexa è possibile controllare i dispositivi smart direttamente dal telecomando della chiavetta.

Fire TV Stick 4K: a cosa serve e le funzionalità

Quando si parla di Fire TV Stick, una delle domande più gettonate riguarda la sua utilità: "La devo acquistare anche se ho uno smart TV?". La risposta è assolutamente sì, soprattutto se il televisore non è di nuovissima generazione e non offre tantissime applicazioni. La Fire TV Stick 4K (e anche il modello 4K Max) permette di scaricare centinaia di app, tra cui tutte le piattaforme di video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, RaiPlay).

Come si può intuire dal nome, la chiavetta multimediale supporta la risoluzione 4K UHD, con supporto al Dolby Vision, all’HDR e all’HDR10+. Il modello più evoluto, il Fire TV Stick 4K Max, oltre ad avere un processore più performante, supporta anche il Wi-Fi 6 di ultima generazione per una riproduzione in streaming più fluida.

Uno dei punti di forza del Fire TV Stick 4K è la facilità di configurazione. Per cominciare a utilizzarla basta collegarla alla presa della corrente, poi al televisore tramite la porta HDMI e infine alla rete Wi-Fi casalinga. In meno di cinque minuti la si può già cominciare a utilizzare e sfruttare al massimo.

Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata con il quale, oltre a gestire la chiavetta multimediale, è possibile controllare con la propria voce i vari dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da cogliere al volo. Se ancora non sapete cosa regalare per Natale ai vostri amici o parenti, oggi troviamo la Fire TV Stick 4K in offerta a un prezzo di 36,99€, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna che avviene nel giro di pochissimi giorni.

Se volete spendere un pochino di più, troviamo sempre in offerta la Fire TV Stick 4K Max. Performance leggermente migliori a un prezzo di 41,99€. Anche lo sconto è molto simile: 35%. Anche in questo caso la consegna avviene prima di Natale. Per fare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023. Se volete c’è anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero.

